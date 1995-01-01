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    Гершкович: «Какой Николич топовый тренер? Как такой может возглавить «Локомотив»? Нужен налог на иностранных специалистов»

    Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что «Локомотив» не должен приглашать на пост главного тренера серба Марко Николича. Также функционер предложил вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров.

    «Есть предложения ввести лимит на качественных тренеров? В своe время была полемика, когда был введeн налог на иностранных специалистов. Логика такая – если клуб приглашает выдающегося специалиста, то это большой контракт. И передать мизерный налог не составит труда, а деньги бы пошли на развитие молодых тренерских талантов. Кстати, все деньги тогда на это и шли! Вспомните, какая была череда иностранных тренеров, которые ничего собой не представляют. А как только ввели налог, клубы из второй части таблицы задумались, стоит ли платить по 10 миллионов рублей за непонятного тренера.

    Если к нам приезжают топовые тренеры – это благо. Лучано Спаллетти, Гус Хиддинк. А какой Николич топовый тренер?! Непонятно, как такой тренер вообще может возглавить «Локомотив». Я был бы двумя руками за то, чтобы ввели налог на иностранных специалистов. Есть же налог на ввоз импортных машин. Это защита рынка труда. Никто не против, если приедет Анчелотти или кто-то такого же уровня. Но пусть платят за него налог.

    Я не видел, чтобы хоть какой-то человек, близкий к футболу, написал, что не продлить контракт с Юрием Сeминым – это здравая идея. Сeмин не только достояние «Локомотива», но и всего нашего тренерского цеха», – сказал Гершкович «Чемпионату».

    • Совет директоров «Локомотива» одобрил уход Семина.
    • Фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
    • Генеральный директор Василий Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9136

      parevg 10 минут назад

      Полностью согласен.
      И налог должен быть 100% контракта. Получает тренер 2 миллиона, и налог 2 миллиона. Иначе, с такими темпами, скоро тренеры черные появятся.
      Кстати, налог, должен расспостраняться не только на главного тренера, а на на весь тренерский штаб, включая врачей массажистов и Т,Д,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Саладин 43 минуты назад

      Да все уже это поняли кроме кика. не понятно чё из себя строит

      1
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      Рейтинг: +2285

      alarm 1 час назад

      xepace, накрыло его. так и до тарасовки недалеко.

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