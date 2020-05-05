«СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона

Совет директоров «Локомотива» принял решение сменить главного тренера Юрия Семина, встав на сторону генерального директора Василия Кикнадзе, сообщает «Спорт день за днем».

Если сезон РПЛ будут доигрывать, то Семин не будет руководить командой. 15 мая будет подписан контракт с бывшим тренером «Партизана» Марко Николичем, а Семину сообщат, что после 31 мая – даты окончания контракта – он покинет «Локомотив».