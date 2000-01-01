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    «СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона

    Совет директоров «Локомотива» принял решение сменить главного тренера Юрия Семина, встав на сторону генерального директора Василия Кикнадзе, сообщает «Спорт день за днем».

    Если сезон РПЛ будут доигрывать, то Семин не будет руководить командой. 15 мая будет подписан контракт с бывшим тренером «Партизана» Марко Николичем, а Семину сообщат, что после 31 мая – даты окончания контракта – он покинет «Локомотив».

    • В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
    • Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии22
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      Рейтинг: +9104

      parevg 14 минут назад

      Они не понимают что натворили.
      Все успехи, которые были у Локомотива, связаны с Юрием Павловичем. То, что происходит, — вне моего понимания.
      Их ВСЕ болельщики проклянут!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +800

      Юрий Крутько 15 минут назад

      Надеюсь выйдет опровержение...Если нет,то,честно,логике и здравому смыслу такое решение не поддаётся.

      2
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      Рейтинг: +8411

      KOLBIS 26 минут назад

      Ну понятно,откуда грузину знать хорошую русскую поговорку про коней и переправу)))...

      1
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      Рейтинг: +82

      Streight 36 минут назад

      Если это произойдет, то это будет сродни смены Карпина в Спартаке после второго места по завершению чемпионата. Даже хуже. Семин последний из той когорты старых трененеров, легенда российского футбола. Как бы мне был не симпатичен Локомотив, но Семин достоин уважения.

      5
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      Рейтинг: +6783

      ilichkadr 38 минут назад

      Интересно, болелы Локомотива как-то отреагируют на решение совета директоров? Не хочется верить, что дело исключительно в одном Кикнадзе.................

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +56000

      Chernyi Lis > ilichkadr 9 минут назад

      болелы спокойного типа -против..))мож сам и отказался Палыч все таки 72!

      0
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      Рейтинг: +4774

      Viper for CSKA 42 минуты назад

      Бедняги болельщики. Сейчас придет очередной коновал, и Локо просядет. Всё таки выжили деда, барыги и ироды. Клуб им нужен только, чтобы бабки государственные присваивать, а на фанатов и историю плевать они хотели.

      7
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      Рейтинг: +22268

      zra78 44 минуты назад

      ****** *****,суки ******!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +888

      ZENIT84, 51 минуту назад

      палыч легенда а руководство идиоты.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Rainmaker > ZENIT84, 44 минуты назад

      Дебилы

      5
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      Рейтинг: +955

      Freyd 1 час назад

      Кто бы не приходил,выступления команды с Сёминым и другим ГТ две большие разницы,в пользу ЮП

      4
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      Рейтинг: +3878

      порт 1 час назад

      Одной командой-претендентом на золото будет меньше.

      3
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