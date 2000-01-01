«СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона

Они не понимают что натворили.
Все успехи, которые были у Локомотива, связаны с Юрием Павловичем. То, что происходит, — вне моего понимания.
Их ВСЕ болельщики проклянут!!!!!!!!!!!
Совет директоров «Локомотива» принял решение сменить главного тренера Юрия Семина, встав на сторону генерального директора Василия Кикнадзе, сообщает «Спорт день за днем».
Если сезон РПЛ будут доигрывать, то Семин не будет руководить командой. 15 мая будет подписан контракт с бывшим тренером «Партизана» Марко Николичем, а Семину сообщат, что после 31 мая – даты окончания контракта – он покинет «Локомотив».
- В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
- Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.