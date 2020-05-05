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  • «СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона

«СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона

5 мая 2020, 15:45
55

Совет директоров «Локомотива» принял решение сменить главного тренера Юрия Семина, встав на сторону генерального директора Василия Кикнадзе, сообщает «Спорт день за днем».

Если сезон РПЛ будут доигрывать, то Семин не будет руководить командой. 15 мая будет подписан контракт с бывшим тренером «Партизана» Марко Николичем, а Семину сообщат, что после 31 мая – даты окончания контракта – он покинет «Локомотив».

  • В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
  • Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (55)
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MaxRnD
1588683666
Команда идёт второй, а бездарные манагеры решили избавиться от неудобного, но опытного рулевого .... Идиоты !
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Skull_Boy
1588683861
Вот идиоты и стоит только сравнить результаты команды с Палычем и без него, со старым трофее и с другим жалкое зрелище
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oyabun
1588684030
Это называется "Рубить сук на котором сидишь". На радость соперникам. Но мне не радостно. Семин - уникальный тренер, гордость российского футбола. Не укладывается в голову что могло сподвигнуть совет директоров на подобную глупость.
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ZENIT84,
1588686228
палыч легенда а руководство идиоты.
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zra78
1588686701
****** *****,суки ******!
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Viper for CSKA
1588686784
Бедняги болельщики. Сейчас придет очередной коновал, и Локо просядет. Всё таки выжили деда, барыги и ироды. Клуб им нужен только, чтобы бабки государственные присваивать, а на фанатов и историю плевать они хотели.
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Streight
1588687135
Если это произойдет, то это будет сродни смены Карпина в Спартаке после второго места по завершению чемпионата. Даже хуже. Семин последний из той когорты старых трененеров, легенда российского футбола. Как бы мне был не симпатичен Локомотив, но Семин достоин уважения.
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zigbert
1588691794
Глупое решение если это так на самом деле.
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Taps
1588692586
Вся эта околофутбольная сволочь деньги поделить не может. Сёмин мешает воровать.
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Мага 13
1588706874
даже болелы других команд в этой ситуации будут топить за Шпалыча, позабыв про клубные тёрки, он настоящая легенда Локомотива, один из лучших тренеров России. Юрий Палыч, держись! и позор толстосумам из совета директоров!
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