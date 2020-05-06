Головин не поедет в Монако весной и останется в России до июня

Полузащитник «Монако» Александр Головин не вернется в расположение «Монако» к 11 мая, как было запланировано.
По информации «Спорт-Экспресс», футболист останется в России до июня. Вероятнее всего, россиянин полетит в княжество, когда будет проходить первый сбор «Монако».
- Чемпионат Франции был завершен досрочно, «Монако» заняло девятое место.
- Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»