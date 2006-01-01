Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Головин не поедет в Монако весной и останется в России до июня

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не вернется в расположение «Монако» к 11 мая, как было запланировано.

    По информации «Спорт-Экспресс», футболист останется в России до июня. Вероятнее всего, россиянин полетит в княжество, когда будет проходить первый сбор «Монако».

    • Чемпионат Франции был завершен досрочно, «Монако» заняло девятое место.
    • Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1375

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Саша, а контракт нужно будет отработать. Ведь могут наказать по полной. Это не Россия , лягушатники не любят , когда им перечат. И не смотри, что там русский хозяин. О тоже умеет считать деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +615

      кто там 1 час назад

      Саня ****** обратно в Монако, а то ты с чаловым переобщаешься и на этом карьера закончится, будешь сидеть в кс играть(

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76538
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru