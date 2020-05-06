Уэбб – о главной ошибке в карьере: «Пенальти в матче «МЮ» против «Тоттенхэма» в 2009-м. Я просто надеялся, что Роналду не забьет»

Бывший английский арбитр Ховард Уэбб рассказал о матче, сценарий которого хотел бы изменить.

«Матч, за который стыдно? Приходит в голову один. Уже во время игры я понял, что ошибся. Это случилось в матче АПЛ на «Олд Траффорд» – «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» в 2009 году.

Я занял позицию, при которой видел, как Кэррик первым выходит на мяч, а затем в него врезается вратарь. Момент казался очевидным.

Я ожидал, что нарушитель немного для формальности поспорит, но не ожидал, что увижу во взгляде Гомеса абсолютное удивление и недоумение. Через пару секунд стало очевидно, что я ошибся в своем решении.

Я остался с решением, которое принял без доказательств, полагаясь только на интуицию. Я просто надеялся, что Роналду не забьет. Но он сделал это», – сказал Уэбб.