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    Уэбб – о главной ошибке в карьере: «Пенальти в матче «МЮ» против «Тоттенхэма» в 2009-м. Я просто надеялся, что Роналду не забьет»

    Бывший английский арбитр Ховард Уэбб рассказал о матче, сценарий которого хотел бы изменить.

    «Матч, за который стыдно? Приходит в голову один. Уже во время игры я понял, что ошибся. Это случилось в матче АПЛ на «Олд Траффорд» – «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» в 2009 году.

    Я занял позицию, при которой видел, как Кэррик первым выходит на мяч, а затем в него врезается вратарь. Момент казался очевидным.

    Я ожидал, что нарушитель немного для формальности поспорит, но не ожидал, что увижу во взгляде Гомеса абсолютное удивление и недоумение. Через пару секунд стало очевидно, что я ошибся в своем решении.

    Я остался с решением, которое принял без доказательств, полагаясь только на интуицию. Я просто надеялся, что Роналду не забьет. Но он сделал это», – сказал Уэбб.

    • С 2003 по 2014 годы Уэбб судил матчи английской Премьер-лиги.
    • В 2005 году он был включен в список арбитров ФИФА.
    • Уэбб обслуживал финальный матч ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании (0:1).

    Источник: The Athletic

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    06.05.2020 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 7 мая 2020, 09:54

      Не прибедняйся. Все знают что ты был ручным судейкой сафа и мю.

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