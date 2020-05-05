Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Мамаев: «Не жалею об этой истории с Кокориным, это огромный опыт. Думал, что я неуязвим, но теперь осознал, что жизнь не крутится вокруг меня»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев объяснил, почему не жалеет о случившемся в октябре 2018 года. Тогда он поучаствовал в избиении двух человек в Москве, за что был наказан лишением свободы.

    «Я бы не отказался от истории с Александром Кокориным. Я не о чeм не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живeшь в своeм мирке, не зная, что происходит, то думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Эта ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил — плыл бы и дальше по течению и думал, что всe крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то.

    Уверен, жизнь — справедливая вещь. Ты получаешь то, что заслужил. Я на девяносто девять процентов был уверен, что жена Алана меня бросит. Исходя из всего, что сложилось, когда ты 24 часа думаешь и тебе некому позвонить и написать… Ты приходишь и думаешь, что я сам к этому привeл. И человек на двести процентов имеет право от меня уйти. Я сам привeл к этому», – сказал Мамаев в беседе с Тиной Канделаки.

    • Мамаеву еще предстоит выплатить 300 тысяч рублей ущерба телеведущей Ольге Ушаковой.
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: инстаграм Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2020 22:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1560

      Бриг 8 минут назад

      После таких историй обычно дружба заканчивается. Каждому кажется, что он попал не по своей вине. Но такое переживают, все-таки в гораздо более молодом возрасте. Тут ребята явно перезрели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      vmonomah17 43 минуты назад

      Эх... Такую любовную пару разлучили... Я надеялся, что они деток заведут.
      "А Сашка плюс Пашка равняется Л"))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10347

      KLIM777 57 минут назад

      эта история показала, что какими крутыми и богатыми не были бы, все равно все может в один момент против пойти

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru