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  • Мамаев: «Не жалею об этой истории с Кокориным, это огромный опыт. Думал, что я неуязвим, но теперь осознал, что жизнь не крутится вокруг меня»

Мамаев: «Не жалею об этой истории с Кокориным, это огромный опыт. Думал, что я неуязвим, но теперь осознал, что жизнь не крутится вокруг меня»

5 мая 2020, 22:40
10

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев объяснил, почему не жалеет о случившемся в октябре 2018 года. Тогда он поучаствовал в избиении двух человек в Москве, за что был наказан лишением свободы.

«Я бы не отказался от истории с Александром Кокориным. Я не о чeм не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живeшь в своeм мирке, не зная, что происходит, то думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Эта ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил — плыл бы и дальше по течению и думал, что всe крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то.

Уверен, жизнь — справедливая вещь. Ты получаешь то, что заслужил. Я на девяносто девять процентов был уверен, что жена Алана меня бросит. Исходя из всего, что сложилось, когда ты 24 часа думаешь и тебе некому позвонить и написать… Ты приходишь и думаешь, что я сам к этому привeл. И человек на двести процентов имеет право от меня уйти. Я сам привeл к этому», – сказал Мамаев в беседе с Тиной Канделаки.

  • Мамаеву еще предстоит выплатить 300 тысяч рублей ущерба телеведущей Ольге Ушаковой.
  • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
  • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

Источник: инстаграм Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Сочи Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (10)
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vmonomah17
1588710325
Эх... Такую любовную пару разлучили... Я надеялся, что они деток заведут. "А Сашка плюс Пашка равняется Л"))))
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Бриг
1588712457
После таких историй обычно дружба заканчивается. Каждому кажется, что он попал не по своей вине. Но такое переживают, все-таки в гораздо более молодом возрасте. Тут ребята явно перезрели.
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Давид59
1588748257
Хм, молодец парень. И ни слова о том, что их посадили совершенно незаконно (обычная драка никак на тюрьму не тянула)
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paracetamol
1588777497
Тюряжный опыт очень ценен.
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Граф2019
1588782997
я и тогда писал! Паша в этой жалкой истории не паровоз, сам парниша не плох! это видно по фейсу...
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raritet
1588790209
Когда такое читаешь , невольно напрашивается простая мысль: А что , эти молодые люди , непонятно за что получающие колоссальные денежные средства , и в самом деле возомнили себя небожителями. И это люди не отличающие Баха от Бетховена, Леонардо от Сальваторе Дали , не имеющие понятия ни о чем , кроме бега , ускорений и ударов по мячику. А в то же время есть и такие как Григорий Перельман, который отказывается от получения премии Нобеля и о нем ничего больше не слышно и его не видно, как будто его нет в природе. А уж, извините, премия Нобеля, дается не каждому. представьте на секунду: Лауреатом премии им Нобеля становиться ........ Мамаев... А почему не дать то и ему и Кокоше . У них столько денег они могут каждый месяц этому Григорию выдавать премии имени Стула ..
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