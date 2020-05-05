Мамаев: «Не жалею об этой истории с Кокориным, это огромный опыт. Думал, что я неуязвим, но теперь осознал, что жизнь не крутится вокруг меня»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев объяснил, почему не жалеет о случившемся в октябре 2018 года. Тогда он поучаствовал в избиении двух человек в Москве, за что был наказан лишением свободы.

«Я бы не отказался от истории с Александром Кокориным. Я не о чeм не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живeшь в своeм мирке, не зная, что происходит, то думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Эта ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил — плыл бы и дальше по течению и думал, что всe крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то.

Уверен, жизнь — справедливая вещь. Ты получаешь то, что заслужил. Я на девяносто девять процентов был уверен, что жена Алана меня бросит. Исходя из всего, что сложилось, когда ты 24 часа думаешь и тебе некому позвонить и написать… Ты приходишь и думаешь, что я сам к этому привeл. И человек на двести процентов имеет право от меня уйти. Я сам привeл к этому», – сказал Мамаев в беседе с Тиной Канделаки.