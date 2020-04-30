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Мамаев готов возместить 300 тысяч телеведущей Ушаковой

30 апреля 2020, 14:18
7

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что игрок готов полностью покрыть ущерб, нанесенный машине телеведущей Ольги Ушаковой. Женщина подала в суд на Мамаева и Александра Кокорина, желая взыскать с футболистов 300 тысяч рублей на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате инцидента с дракой игроков в октябре 2018 года.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», – сказал адвокат футболиста.

  • В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
  • За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (7)
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general.lizyukov
1588250568
Паша, не вздумай. Не надо потакать всяким шкурам.
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SPACE TRUCKIN
1588252579
ОНА С 1 канала...это показатель...там только большие и огромные деньги фигурируют...мелочь по 200000 не принимается...
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Давид59
1588254488
Дурдом. Ей деньги на покрытие ущерба уже предлагали. Чего отказывалась то? Вздорная баба
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Armani nn
1588257839
Кому то снова понадобилось подлить масла,в потухший огонь.
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zigbert
1588357157
Кто то ей шепнул на ухо.
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