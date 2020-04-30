Мамаев готов возместить 300 тысяч телеведущей Ушаковой

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что игрок готов полностью покрыть ущерб, нанесенный машине телеведущей Ольги Ушаковой. Женщина подала в суд на Мамаева и Александра Кокорина, желая взыскать с футболистов 300 тысяч рублей на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате инцидента с дракой игроков в октябре 2018 года.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», – сказал адвокат футболиста.