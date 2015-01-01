Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Мамаев готов возместить 300 тысяч телеведущей Ушаковой

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что игрок готов полностью покрыть ущерб, нанесенный машине телеведущей Ольги Ушаковой. Женщина подала в суд на Мамаева и Александра Кокорина, желая взыскать с футболистов 300 тысяч рублей на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате инцидента с дракой игроков в октябре 2018 года.

    «Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

    Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», – сказал адвокат футболиста.

    • В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
    • За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3865

      SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      ОНА С 1 канала...это показатель...там только большие и огромные деньги фигурируют...мелочь по 200000 не принимается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2078

      general.lizyukov 49 минут назад

      Паша, не вздумай. Не надо потакать всяким шкурам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      Cleaner 53 минуты назад

      Мамаев и его адвокат адекватно отреагировали на иск телеведущей. А вот она, судя по отказу от 200 тыщ играет в непонятные игры.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76358
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru