Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева. Она требует 300 тысяч на ремонт машины

Телеведущая Ольга Ушакова намерена судиться с нападающим «Сочи» Александром Кокориным и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
По информации телеграм-канала Mash, Ушакова хочет взыскать с футболистов 300 тысяч рублей на ремонт своей машины, пострадавшей в результате инцидента с дракой в октябре 2018 года.
Сообщается, что у автомобиля марки Mercedes разбито стекло и испачкан кровью салон.
- В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
- За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.
Источник: Mash