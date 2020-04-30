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  • Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева. Она требует 300 тысяч на ремонт машины

Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева. Она требует 300 тысяч на ремонт машины

30 апреля 2020, 10:45
17

Телеведущая Ольга Ушакова намерена судиться с нападающим «Сочи» Александром Кокориным и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

По информации телеграм-канала Mash, Ушакова хочет взыскать с футболистов 300 тысяч рублей на ремонт своей машины, пострадавшей в результате инцидента с дракой в октябре 2018 года.

Сообщается, что у автомобиля марки Mercedes разбито стекло и испачкан кровью салон.

  • В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
  • За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.

Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (17)
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gor77
1588236969
Опять "мыльная опера".((( Два уточнения. 1. «В производстве суда иск Маслий О. В. к Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 руб. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15», — заявили в пресс-службе Савеловского суда. 2. «Официально нам никаких исковых заявлений в адрес доверителя, насколько я знаю, не поступало», — сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
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portero
1588237090
тормоз она какой-то долго думала.....
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neveldomha
1588238591
За стекло и обоссаный салон 300 тыщььььььь? Совсем рехнулась, курица.
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Давид59
1588240736
Стекло наверняка уже заменили. Должен быть счёт из автомастерской. Я лобовое у БМВ недавно менял. 16000 рублей. У мерса примерно тот же порядок цен. Так что 300 тысяч это фуфло
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Граф2019
1588240778
и мне ! и мне! и каждому...
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порт
1588244348
Полтора года ездила без лобового стекла, и с испачканным кровью салоном? Извращенка что ли?
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general.lizyukov
1588250474
вы меня извините: она п...данулась? а чего не через 10 лет? почему на суде ни слова об этом не сказала? бабло кончилось в карантине?
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klim2m
1588251372
Пилоткой засрала салон а теперь на парней катит ))
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vladimir-7
1588259042
На дистанционную встречу с Ушаковой вылетел казачок (погоняло "Курок") для до судебного решения, вдруг возникшего вопроса к братану.
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zigbert
1588261804
А что раньше нельзя было подавать заявление?
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