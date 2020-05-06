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    Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева. Она требует 300 тысяч на ремонт машины

    Телеведущая Ольга Ушакова намерена судиться с нападающим «Сочи» Александром Кокориным и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

    По информации телеграм-канала Mash, Ушакова хочет взыскать с футболистов 300 тысяч рублей на ремонт своей машины, пострадавшей в результате инцидента с дракой в октябре 2018 года.

    Сообщается, что у автомобиля марки Mercedes разбито стекло и испачкан кровью салон.

    • В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
    • За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.

    Источник: Mash

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3836

      порт 5 минут назад

      Полтора года ездила без лобового стекла, и с испачканным кровью салоном? Извращенка что ли?

      0
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      Рейтинг: +824

      Cleaner 21 минуту назад

      Надо просить миллион. Все равно ведь раскошелятся. И копейки для Кокорина. Лям для него это два дня на каранитне.

      0
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      Рейтинг: +518

      Граф2019 1 час назад

      и мне ! и мне! и каждому...

      0
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      Рейтинг: +2867

      Давид59 1 час назад

      Стекло наверняка уже заменили. Должен быть счёт из автомастерской. Я лобовое у БМВ недавно менял. 16000 рублей. У мерса примерно тот же порядок цен. Так что 300 тысяч это фуфло

      1
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      Рейтинг: +7

      cavo40 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -3
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      Рейтинг: +1790

      neveldomha 1 час назад

      За стекло и обоссаный салон 300 тыщььььььь? Совсем рехнулась, курица.

      -1
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      Рейтинг: +8746

      ufos73 1 час назад

      Опять бабки зажали, че по нормальному договориться нельзя? Или для них 150т.р. прямо не подъемная сумма )))

      0
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      Рейтинг: +39357

      portero 2 часа назад

      тормоз она какой-то долго думала.....

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      Рейтинг: +518

      Граф2019 > portero 1 час назад

      ушами хлопала...

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      Рейтинг: +1196

      gor77 2 часа назад

      Опять "мыльная опера".(((
      Два уточнения.
      1. «В производстве суда иск Маслий О. В. к Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 руб. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15», — заявили в пресс-службе Савеловского суда.
      2. «Официально нам никаких исковых заявлений в адрес доверителя, насколько я знаю, не поступало», — сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

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      Рейтинг: +4973

      серега кашин 2 часа назад

      как то позновато очухалась

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      Рейтинг: +61

      barbiturny > серега кашин 2 часа назад

      Да не поздно, срок исковой давности 3 года.

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      Рейтинг: +100

      neft44 > barbiturny 1 час назад

      пока суд да дело и срок выйдет)))

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