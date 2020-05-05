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  • Хави: «Было бы здорово возглавить «Барселону» до того, как Месси завершит карьеру»

Хави: «Было бы здорово возглавить «Барселону» до того, как Месси завершит карьеру»

5 мая 2020, 08:36
7

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави во время прямого эфира с бывшим одноклубником Самуэлем Это′О обсудил форварда каталонцев Лионеля Месси.

– Тебе надо успеть возглавить «Барсу» до того, как Месси завершит карьеру.

– Было бы здорово. Месси еще осталось пять или семь очень хороших лет. Он трепетно относится к своему здоровью. Думаю, сможет играть до 37, 38 или 39 лет. На чемпионате мира в Катаре он наверняка сыграет.

Что касается нынешней «Барсы», то мне она нравится, нравятся идеи Сетьена. Мне нравятся команды, играющие как у Гвардиолы, которые не возятся с мячом, а бегут в атаку.

  • Месси в июне исполнится 33 года.
  • Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015-й год.
  • Это’О – с 2004 по 2009-й.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Это'О Самуэль Хави
Комментарии (7)
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orzy
1588659145
Лукавить. Потому что после ухода Месси легчи управлять командой
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Psih86
1588659962
Вспоминаешь как Месси играл 10 лет и смотришь как сейчас, это небо и земля. Раньше он был лучше любого, даже Криша во много раз, а сейчас вроде и забивает, вроде и играет не плохо но далеко ни так сильно как раньше. Сейчас на самом деле очень слабая конкуренция на поле, игроков топов единицы, у всех на уме деньги, а не игра.
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DOCTOR PENALTY
1588677377
Думаю Хави погорячился. ) *****
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Chernyi Lis
1588691042
да все такие тренеры оттуда... такие.команду с профи возглавляют и бегают для пиара своего возле кромки поля..ну итог бонус как из лучших тренеров!а них..не делали ведь ..профи играют как положено как им видится..на без звездную команду они х...подтянутся что бы доказать какой он тренер самый из самых!
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zigbert
1588705403
А ведь такая возможность была после отставки Вальверде.
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