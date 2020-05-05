Хави: «Было бы здорово возглавить «Барселону» до того, как Месси завершит карьеру»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави во время прямого эфира с бывшим одноклубником Самуэлем Это′О обсудил форварда каталонцев Лионеля Месси.

– Тебе надо успеть возглавить «Барсу» до того, как Месси завершит карьеру.

– Было бы здорово. Месси еще осталось пять или семь очень хороших лет. Он трепетно относится к своему здоровью. Думаю, сможет играть до 37, 38 или 39 лет. На чемпионате мира в Катаре он наверняка сыграет.

Что касается нынешней «Барсы», то мне она нравится, нравятся идеи Сетьена. Мне нравятся команды, играющие как у Гвардиолы, которые не возятся с мячом, а бегут в атаку.