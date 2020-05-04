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    Хави: «Было бы здорово возглавить «Барселону» до того, как Месси завершит карьеру»

    Экс-полузащитник «Барселоны» Хави во время прямого эфира с бывшим одноклубником Самуэлем Это′О обсудил форварда каталонцев Лионеля Месси.

    – Тебе надо успеть возглавить «Барсу» до того, как Месси завершит карьеру.

    – Было бы здорово. Месси еще осталось пять или семь очень хороших лет. Он трепетно относится к своему здоровью. Думаю, сможет играть до 37, 38 или 39 лет. На чемпионате мира в Катаре он наверняка сыграет.

    Что касается нынешней «Барсы», то мне она нравится, нравятся идеи Сетьена. Мне нравятся команды, играющие как у Гвардиолы, которые не возятся с мячом, а бегут в атаку.

    • Месси в июне исполнится 33 года.
    • Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015-й год.
    • Это’О – с 2004 по 2009-й.

    Источник: Mundo Deportivo

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