Игрок «Тамбова» Костюков: «На карантине понял, как мало надо денег для жизни»

Раньше проскальзывала инфа, что у метателя стульев годовой оклад 330 млн руб. Сократить эту ЗП на 50% и уронить качество жизни вдвое, умунепостижимо! ))) А если серьёзно, конечно футболистам намного легче, чем другим выживать, Костюков более-менее объективно рассуждает.
Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков в интервью Sportbox прокомментировал слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана о зарплате в Тамбове. Игрок заметил, что много денег на карантине не тратит.
– Сергей Юран сказал, что в «Тамбове» люди получают по 200 тысяч рублей в месяц, и в случае урезания вашей зарплаты на 40-50 процентов, вам будет трудно сводить концы с концами. Все верно?
– В период карантина понял, как мало надо в принципе денег для жизни. У нас основная статья расходов – дети. Ценник на сады – вообще космос. Когда мы переехали в Москву с семьей, и надо было устраивать ребенка в частный сад, обалдел от стоимости обучения.
С другой стороны, Сергей Николаевич немного преуменьшил наши зарплаты, хотя все равно это небольшие деньги по сравнению с топ-клубами.
У многих ребят ипотеки, кто-то дом строит, родителям помогает… Условно парням из команд первой пятерки даже в случае урезания хватило бы оставшейся суммы, чтобы закрыть долги и не потерять в уровне жизни. В «Тамбове» же некоторым ребятам пришлось бы очень тяжело.
- Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
- Команда в таблице идет 11-й.
- Костюков в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил четыре гола, сделал два результативных паса.