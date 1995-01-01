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    Игрок «Тамбова» Костюков: «На карантине понял, как мало надо денег для жизни»

    Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков в интервью Sportbox прокомментировал слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана о зарплате в Тамбове. Игрок заметил, что много денег на карантине не тратит.

    – Сергей Юран сказал, что в «Тамбове» люди получают по 200 тысяч рублей в месяц, и в случае урезания вашей зарплаты на 40-50 процентов, вам будет трудно сводить концы с концами. Все верно?

    – В период карантина понял, как мало надо в принципе денег для жизни. У нас основная статья расходов – дети. Ценник на сады – вообще космос. Когда мы переехали в Москву с семьей, и надо было устраивать ребенка в частный сад, обалдел от стоимости обучения.

    С другой стороны, Сергей Николаевич немного преуменьшил наши зарплаты, хотя все равно это небольшие деньги по сравнению с топ-клубами.

    У многих ребят ипотеки, кто-то дом строит, родителям помогает… Условно парням из команд первой пятерки даже в случае урезания хватило бы оставшейся суммы, чтобы закрыть долги и не потерять в уровне жизни. В «Тамбове» же некоторым ребятам пришлось бы очень тяжело.

    • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
    • Команда в таблице идет 11-й.
    • Костюков в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил четыре гола, сделал два результативных паса.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16486

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Раньше проскальзывала инфа, что у метателя стульев годовой оклад 330 млн руб. Сократить эту ЗП на 50% и уронить качество жизни вдвое, умунепостижимо! ))) А если серьёзно, конечно футболистам намного легче, чем другим выживать, Костюков более-менее объективно рассуждает.

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      Рейтинг: +352

      Rabinovi_ch 40 минут назад

      С моими 23 тысячи, я промолчу как тяжело ему живется...

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      Рейтинг: +16486

      DOCTOR PENALTY > Rabinovi_ch 13 минут назад

      Я всегда был уверен, что у Рабиновичей не бывает проблем с деньгами.)))

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