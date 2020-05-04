Игрок «Тамбова» Костюков: «На карантине понял, как мало надо денег для жизни»

Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков в интервью Sportbox прокомментировал слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана о зарплате в Тамбове. Игрок заметил, что много денег на карантине не тратит.

– Сергей Юран сказал, что в «Тамбове» люди получают по 200 тысяч рублей в месяц, и в случае урезания вашей зарплаты на 40-50 процентов, вам будет трудно сводить концы с концами. Все верно?

– В период карантина понял, как мало надо в принципе денег для жизни. У нас основная статья расходов – дети. Ценник на сады – вообще космос. Когда мы переехали в Москву с семьей, и надо было устраивать ребенка в частный сад, обалдел от стоимости обучения.

С другой стороны, Сергей Николаевич немного преуменьшил наши зарплаты, хотя все равно это небольшие деньги по сравнению с топ-клубами.

У многих ребят ипотеки, кто-то дом строит, родителям помогает… Условно парням из команд первой пятерки даже в случае урезания хватило бы оставшейся суммы, чтобы закрыть долги и не потерять в уровне жизни. В «Тамбове» же некоторым ребятам пришлось бы очень тяжело.