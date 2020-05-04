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  • Игрок «Тамбова» Костюков: «На карантине понял, как мало надо денег для жизни»

Игрок «Тамбова» Костюков: «На карантине понял, как мало надо денег для жизни»

4 мая 2020, 15:57
9

Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков в интервью Sportbox прокомментировал слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана о зарплате в Тамбове. Игрок заметил, что много денег на карантине не тратит.

– Сергей Юран сказал, что в «Тамбове» люди получают по 200 тысяч рублей в месяц, и в случае урезания вашей зарплаты на 40-50 процентов, вам будет трудно сводить концы с концами. Все верно?

– В период карантина понял, как мало надо в принципе денег для жизни. У нас основная статья расходов – дети. Ценник на сады – вообще космос. Когда мы переехали в Москву с семьей, и надо было устраивать ребенка в частный сад, обалдел от стоимости обучения.

С другой стороны, Сергей Николаевич немного преуменьшил наши зарплаты, хотя все равно это небольшие деньги по сравнению с топ-клубами.

У многих ребят ипотеки, кто-то дом строит, родителям помогает… Условно парням из команд первой пятерки даже в случае урезания хватило бы оставшейся суммы, чтобы закрыть долги и не потерять в уровне жизни. В «Тамбове» же некоторым ребятам пришлось бы очень тяжело.

  • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
  • Команда в таблице идет 11-й.
  • Костюков в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил четыре гола, сделал два результативных паса.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Тамбов Костюков Михаил
Комментарии (9)
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Rabinovi_ch
1588597185
С моими 23 тысячи, я промолчу как тяжело ему живется...
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DOCTOR PENALTY
1588598702
Раньше проскальзывала инфа, что у метателя стульев годовой оклад 330 млн руб. Сократить эту ЗП на 50% и уронить качество жизни вдвое, умунепостижимо! ))) А если серьёзно, конечно футболистам намного легче, чем другим выживать, Костюков более-менее объективно рассуждает.
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Бухбух
1588601606
Когда рядом стоят с протянутой рукой не только близкие, но и дальние родственники, никакой ЗП не хватит. Поэтому щас всем футболерам нужно уменьшать свои аппетиты.
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MaxRnD
1588603914
Что тогда может сказать футболёр из ПСЖ ?
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Makaweli
1588610562
Так кто вам не мешает играть в топ- клубе? И зарплату надо вам плотить ту которую вы заслуживаете!
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Cules2013
1588611098
а если быть бомжом и жить в коробке у мусорки, то вообще супер-экономия
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zigbert
1588691424
У всех разные запросы на жизнь. Для народа хотя бы МРОТ повысить вдвое.
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