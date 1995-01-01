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    «Манчестер Сити» стал самым дорогим клубом мира после обновления рыночных цен

    Transfermarkt представил рейтинг 50 клубов мира с самыми дорогими составами после переоценки рынка с учетом влияния пандемии коронавируса.

    Первое место в списке занял «Манчестер Сити», чей состав оценен в 1,02 миллиарда евро. Вторым стал «Ливерпуль» – 967 миллионов евро, на третьей строчке разместился «Реал» – 888,5 миллиона евро.

    Так выглядит первая десятка:

    1. «Манчестер Сити» – 1,02 миллиарда евро.

    2. «Ливерпуль» – 967 миллионов.

    3. «Реал» – 888,5 миллиона.

    4. «Барселона» – 852,7 миллиона.

    5. «ПСЖ» – 843,7 миллиона.

    6. «Бавария» – 756,6 миллиона.

    7. «Атлетико» – 709 миллионов.

    8. «Тоттенхэм» – 699 миллионов.

    9. «Челси» – 679,9 миллиона.

    10. «Манчестер Юнайтед» – 646,7 миллиона.

    Ни один российский клуб не попал в рейтинг. «Монако», за который выступает Александр Головин, попал на 29-ю строчку – клуб оценили в 283,2 миллиона евро.

    Источник: Инстаграм Transfermarkt

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