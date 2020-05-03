«Манчестер Сити» стал самым дорогим клубом мира после обновления рыночных цен

Transfermarkt представил рейтинг 50 клубов мира с самыми дорогими составами после переоценки рынка с учетом влияния пандемии коронавируса.
Первое место в списке занял «Манчестер Сити», чей состав оценен в 1,02 миллиарда евро. Вторым стал «Ливерпуль» – 967 миллионов евро, на третьей строчке разместился «Реал» – 888,5 миллиона евро.
Так выглядит первая десятка:
1. «Манчестер Сити» – 1,02 миллиарда евро.
2. «Ливерпуль» – 967 миллионов.
3. «Реал» – 888,5 миллиона.
4. «Барселона» – 852,7 миллиона.
5. «ПСЖ» – 843,7 миллиона.
6. «Бавария» – 756,6 миллиона.
7. «Атлетико» – 709 миллионов.
8. «Тоттенхэм» – 699 миллионов.
9. «Челси» – 679,9 миллиона.
10. «Манчестер Юнайтед» – 646,7 миллиона.
Ни один российский клуб не попал в рейтинг. «Монако», за который выступает Александр Головин, попал на 29-ю строчку – клуб оценили в 283,2 миллиона евро.