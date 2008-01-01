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    Алиев: «Юран – больной на голову. Он выклянчил должность тренера «Химок» на «Матч ТВ»

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев ответил главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который назвал украинца невменяемым. По мнению Алиева, специалист получил должность в Подмосковье благодаря телевидению.

    «Если Юран больной на голову человек, что я могу поделать? У каждого своя голова, свои мысли. Дискуссию с ним развивать не буду. Ради бога.

    Он с «Химками» вышел в высшую лигу, могу его только поздравить. Он добился своего. Ходил на эфиры «Матч ТВ», где и выклянчил должность главного тренера», – сказал Алиев Metaratings.

    • Юран возглавил «Химки» зимой – во второй раз за карьеру.
    • «Химки» в ФНЛ идут вторыми.
    • Профессиональную карьеру Алиев завершил в 2016 году.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3780

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Бомбардир почему то приветствует скандалы и разборки на всех уровнях.
      Жёлтое издание ?

      0
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      Рейтинг: +79

      Все_тот_же_Юве 50 минут назад

      алиев больной на голову

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1219

      FRZZ 1 час назад

      Что Бомбардир пристал к Александру Алиеву? Он отыграл свое и ушел и отыграл довольно неплохо, заслуги есть, оставьте человека в покое.

      2
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      Рейтинг: +849

      Cleaner 1 час назад

      Алиев - это тот, кто запомнился нам своим пьянством?

      0
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      Рейтинг: +1081

      Romantic2010 > Cleaner 1 час назад

      Скорее тем, что заставлял халка нервно курить...

      0
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      Рейтинг: +2899

      Давид59 1 час назад

      А чего собственно Алиев забыл в Химках? Какое ему дело как там назначали тренера?

      0
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      Рейтинг: +1337

      Genz 1 час назад

      Юрана уговаривали на коленях стать тренером Химок. Были талалаев, Шалимов, ещё кто-то. Но с юраном появилась чемпионская игра. Алиев алкаш и х.андон дырявый. Кто сейчас рядом с ним е..ните его

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