Алиев: «Юран – больной на голову. Он выклянчил должность тренера «Химок» на «Матч ТВ»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев ответил главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который назвал украинца невменяемым. По мнению Алиева, специалист получил должность в Подмосковье благодаря телевидению.

«Если Юран больной на голову человек, что я могу поделать? У каждого своя голова, свои мысли. Дискуссию с ним развивать не буду. Ради бога.

Он с «Химками» вышел в высшую лигу, могу его только поздравить. Он добился своего. Ходил на эфиры «Матч ТВ», где и выклянчил должность главного тренера», – сказал Алиев Metaratings.