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  • Билялетдинов – об уходе Семина из «Локомотива»: «Это будет очень рисковый и нелогичный шаг»

Билялетдинов – об уходе Семина из «Локомотива»: «Это будет очень рисковый и нелогичный шаг»

2 мая 2020, 09:37
5

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможной смене главного тренера в московской команде.

«На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Это нужно знать изнутри. Честно говоря, я даже не знаю фамилию тренера, которого сватают на место Юрия Павловича. Если не продлят Семина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, тем более, если нужно будет доигрывать чемпионат.

Результаты в чемпионате есть, в Лиге чемпионов неплохо выглядели. В этом сезоне вряд ли «Локомотив» займет первое место, но команда постарается стать второй, это вполне реально. Другой же тренер, если он придет, не знает специфики чемпионата, не знает команду, не знает соперников, все с нуля. А доигрывать надо, причем в быстром темпе. Логики вообще не вижу, надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Билялетдинов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Динияр Семин Юрий
Комментарии (5)
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giluxa1963
1588406230
кто то волну гонит в Локо
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paracetamol
1588414699
И чё у них там в Локо творится?
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vladimir-7
1588425321
Да не заменят сейчас Семина, Локомотиву второе место занять нет ни каких гарантий, там разрыв с другими претендентами мизерный и не надо забывать, команда будет выступать в ЕК. Какая смена тренера?
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Рубинище
1588434661
Не умеет Сёмин в еврокубках играть-вот основная причина. грош цена такому лидеру-который 2-й сезон подряд даже 3 место в группе занять не может. Устарели его методы для Европы и давно. 3 раз днищем группы быть не хотят. Тоже самое наверно будет и с Зенитом. если снова оботрутся, как дерево говорит, то и Семака выкинут.
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