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    Билялетдинов – об уходе Семина из «Локомотива»: «Это будет очень рисковый и нелогичный шаг»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможной смене главного тренера в московской команде.

    «На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Это нужно знать изнутри. Честно говоря, я даже не знаю фамилию тренера, которого сватают на место Юрия Павловича. Если не продлят Семина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, тем более, если нужно будет доигрывать чемпионат.

    Результаты в чемпионате есть, в Лиге чемпионов неплохо выглядели. В этом сезоне вряд ли «Локомотив» займет первое место, но команда постарается стать второй, это вполне реально. Другой же тренер, если он придет, не знает специфики чемпионата, не знает команду, не знает соперников, все с нуля. А доигрывать надо, причем в быстром темпе. Логики вообще не вижу, надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      giluxa1963 1 час назад

      кто то волну гонит в Локо

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