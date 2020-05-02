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  • Трабукки: «Если Жиго получит российский паспорт, то станет основным защитником сборной на долгие годы»

Трабукки: «Если Жиго получит российский паспорт, то станет основным защитником сборной на долгие годы»

2 мая 2020, 08:25
9

Футбольный агент Марко Трабукки считает, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго в случае натурализации принес бы много пользы сборной России.

– Вы участвовали в сделке по приобретению Самуэля Жиго, сколько всего агентов было в ней задействовано?

– Очень много, к сожалению. Представитель Жиго, два посредника, так что всего в трансфере участвовали четыре или пять человек. Но главное, что мы привезли в Россию игрока европейского уровня. Уверен, что если через год Самуэль получит паспорт РФ в соответствии с новым законом о гражданстве, то станет основным защитником сборной на долгие годы.

– Вы считаете, что процесс натурализации будет продолжен? Не пропадут ли в таком случае у сборных национальный колорит, особый стиль?

– А может и хорошо, если изюминка сборной России уже изменилась к лучшему с приходом Марио Фернандеса и, возможно, в будущем станет еще интереснее с привлечением Жиго? Главное, что легионеры, которые приняли гражданство РФ, должны вызываться в национальную команду, только если они на уровень выше российских конкурентов по позициям. Если, к примеру, Ари берут вместо русских нападающих, то не считаю это правильным.

  • «Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.
  • С тех пор французский центрбек провел 37 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (9)
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"supermax"
1588403789
своих растите....натуралисты х*евы
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vka1970
1588403820
А Жиго то самого спросили ?
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piligrim1986
1588409382
а Жиго в курсе? А оно ему надо?
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oyabun
1588412241
Это называется "Без меня меня женили". Что то я нигде не видел информации о желании самого Жиго принять российское гражданство. Он и со своим родным не пропадет.
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Сильвербой
1588414320
Это потому что Ари не твой клиент?
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paracetamol
1588414733
Нахр он нужен, дубина!
Ответить
Рубинище
1588425548
Для чего лимит то сделали.. что х. пойми кого натурализовать..своих надо тащить- молодёжь растить. этот Трабуки хочет чтоб с натурализацией личка выросла, о себе беспокоится, а не о сборной.
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vladimir-7
1588425933
Трабукки решил продвинуть своего Жиго, но он ещё себя не очень зарекомендовал в РПЛ, поэтому рано говорить о сборной России.
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Hektor 84
1588526357
А для чего тогда лимит создавали? Считаю каждый должен играть за ту страну в которой родился. Бред это всё с натурализацией.
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