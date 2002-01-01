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    Трабукки: «Если Жиго получит российский паспорт, то станет основным защитником сборной на долгие годы»

    Футбольный агент Марко Трабукки считает, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго в случае натурализации принес бы много пользы сборной России.

    – Вы участвовали в сделке по приобретению Самуэля Жиго, сколько всего агентов было в ней задействовано?

    – Очень много, к сожалению. Представитель Жиго, два посредника, так что всего в трансфере участвовали четыре или пять человек. Но главное, что мы привезли в Россию игрока европейского уровня. Уверен, что если через год Самуэль получит паспорт РФ в соответствии с новым законом о гражданстве, то станет основным защитником сборной на долгие годы.

    – Вы считаете, что процесс натурализации будет продолжен? Не пропадут ли в таком случае у сборных национальный колорит, особый стиль?

    – А может и хорошо, если изюминка сборной России уже изменилась к лучшему с приходом Марио Фернандеса и, возможно, в будущем станет еще интереснее с привлечением Жиго? Главное, что легионеры, которые приняли гражданство РФ, должны вызываться в национальную команду, только если они на уровень выше российских конкурентов по позициям. Если, к примеру, Ари берут вместо русских нападающих, то не считаю это правильным.

    • «Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.
    • С тех пор французский центрбек провел 37 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6657

      piligrim1986 29 минут назад

      а Жиго в курсе?
      А оно ему надо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12985

      vka1970 2 часа назад

      А Жиго то самого спросили ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1349

      "supermax" 2 часа назад

      своих растите....натуралисты х*евы

      2
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