Трабукки: «Если Жиго получит российский паспорт, то станет основным защитником сборной на долгие годы»

а Жиго в курсе?
А оно ему надо?
Футбольный агент Марко Трабукки считает, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго в случае натурализации принес бы много пользы сборной России.
– Вы участвовали в сделке по приобретению Самуэля Жиго, сколько всего агентов было в ней задействовано?
– Очень много, к сожалению. Представитель Жиго, два посредника, так что всего в трансфере участвовали четыре или пять человек. Но главное, что мы привезли в Россию игрока европейского уровня. Уверен, что если через год Самуэль получит паспорт РФ в соответствии с новым законом о гражданстве, то станет основным защитником сборной на долгие годы.
– Вы считаете, что процесс натурализации будет продолжен? Не пропадут ли в таком случае у сборных национальный колорит, особый стиль?
– А может и хорошо, если изюминка сборной России уже изменилась к лучшему с приходом Марио Фернандеса и, возможно, в будущем станет еще интереснее с привлечением Жиго? Главное, что легионеры, которые приняли гражданство РФ, должны вызываться в национальную команду, только если они на уровень выше российских конкурентов по позициям. Если, к примеру, Ари берут вместо русских нападающих, то не считаю это правильным.
- «Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.
- С тех пор французский центрбек провел 37 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.