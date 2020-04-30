Кокорин – об иске Ушаковой: «Я ее машину не трогал»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с иском телеведущей Ольги Ушаковой. Она хочет взыскать с Кокорина и Павла Мамаева 300 тысяч рублей на ремонт своей машины, пострадавшей в результате инцидента с дракой в октябре 2018 года.

«Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого», – сообщил Кокорин.

Футболист также сказал, что слышит об иске телеведущей впервые.

Между тем адвокат Мамаева сообщил, что футболист готов единолично возместить Ушаковой ущерб в полном объеме.