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    Кокорин – об иске Ушаковой: «Я ее машину не трогал»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с иском телеведущей Ольги Ушаковой. Она хочет взыскать с Кокорина и Павла Мамаева 300 тысяч рублей на ремонт своей машины, пострадавшей в результате инцидента с дракой в октябре 2018 года.

    «Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого», – сообщил Кокорин.

    Футболист также сказал, что слышит об иске телеведущей впервые.

    Между тем адвокат Мамаева сообщил, что футболист готов единолично возместить Ушаковой ущерб в полном объеме.

    • В событиях полуторалетней давности пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук.
    • За содеянное Кокорин и Мамаев почти год провели за решеткой.

    Источник: «Ридус»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4978

      серега кашин 5 минут назад

      мамаев молодец а кокорин петуш...ра опять в своем репертуаре

      0
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      Рейтинг: +55

      яцык 43 минуты назад

      я не трогал это стул

      2
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