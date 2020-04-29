«Всем сейчас не до футбола». «Сельта» устроит протест, если сезон Примеры будут доигрывать

В «Сельте» не намерены доигрывать сезон Примеры. Источник, близкий к президенту клуба Карлосу Моуриньо, рассказал, что клуб готов устроить протест.

«Ла Лига заготовила список из игроков, тренеров и работников клубов, которые должны будут пройти обследование в ближайшее время. Уже объявили, что закупили три тысячи тестов, осталось только их пройти. Позиция Моуриньо по этому поводу бескомпромиссная. Сейчас в Виго тяжелейшее время, у нас и по всей стране острая нехватка тестов для больниц, больше 200 тысяч заражeнных, люди гибнут на улицах.

И вместо того, чтобы помочь простым людям, Хавьер Тебас (глава Ла Лиги – прим. «Бомбардир») занимается угрозами в адрес клубов. Пока «Сельта» не планирует выпускать громких заявлений, но если ситуация будет развиваться в сторону принуждения, со стороны клуба будет масштабный протест. Никто в «Сельте» доигрывать сезон не собирается, даже под угрозой технических поражений. Всем сейчас не до футбола», – приводит слова источника Metaratings.