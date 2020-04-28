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    Примеру планируют возобновить без зрителей 5 или 12 июня

    Футбольные власти Испании рассчитывают возобновить Примеру в первой половине июня. Речь идет о 5 или 12 числе – в зависимости от того, как быстро команды сумеют набрать форму, пишет AS.

    4 мая профессиональные футболисты страны возвращаются к тренировкам. Игроки будут работать на базах индивидуально. Список тренеров и сотрудников, находящихся на базе, будет ограничен. С 18 мая спортсменам разрешат тренироваться в группах по несколько человек.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 211000 человек.
    • В Примере лидирует «Барселона».

    Источник: AS

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    28.04.2020 23:50
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