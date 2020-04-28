Примеру планируют возобновить без зрителей 5 или 12 июня

Футбольные власти Испании рассчитывают возобновить Примеру в первой половине июня. Речь идет о 5 или 12 числе – в зависимости от того, как быстро команды сумеют набрать форму, пишет AS.

4 мая профессиональные футболисты страны возвращаются к тренировкам. Игроки будут работать на базах индивидуально. Список тренеров и сотрудников, находящихся на базе, будет ограничен. С 18 мая спортсменам разрешат тренироваться в группах по несколько человек.