Примеру планируют возобновить без зрителей 5 или 12 июня

Футбольные власти Испании рассчитывают возобновить Примеру в первой половине июня. Речь идет о 5 или 12 числе – в зависимости от того, как быстро команды сумеют набрать форму, пишет AS.
4 мая профессиональные футболисты страны возвращаются к тренировкам. Игроки будут работать на базах индивидуально. Список тренеров и сотрудников, находящихся на базе, будет ограничен. С 18 мая спортсменам разрешат тренироваться в группах по несколько человек.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 211000 человек.
- В Примере лидирует «Барселона».
Источник: AS