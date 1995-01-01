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    Флик встретился с вратарем «Шальке» Нюбелем, чтобы обсудить его будущее в «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик провел встречу с вратарем «Шальке» Александром Нюбелем. Он говорил с ним о переходе в баварский клуб, о планах команды на будущее, пишет журналист Кристиан Фальк.

    Такую же встречу Флик провел и с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Сане, которого «Бавария» пыталась заполучить еще летом.

    • Нюбель на рынке стоит 16 миллионов евро.
    • «Бавария» готовит для него роль второго вратаря.
    • Баварцы лидируют в Бундеслиге.

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Журналист издания Bild. Аудитория в твиттере - более 54 тысяч подписчиков.

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