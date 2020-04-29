Флик встретился с вратарем «Шальке» Нюбелем, чтобы обсудить его будущее в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик провел встречу с вратарем «Шальке» Александром Нюбелем. Он говорил с ним о переходе в баварский клуб, о планах команды на будущее, пишет журналист Кристиан Фальк.
Такую же встречу Флик провел и с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Сане, которого «Бавария» пыталась заполучить еще летом.
- Нюбель на рынке стоит 16 миллионов евро.
- «Бавария» готовит для него роль второго вратаря.
- Баварцы лидируют в Бундеслиге.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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