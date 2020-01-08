Sport1: «Бавария» планирует сделать Нюбеля вторым вратарем после Нойера

«Бавария» не планирует отдавать в аренду новичка команды, вратаря Александра Нюбеля.

По информации источника, голкипер станет номинально вторым в команде после Мануэля Нойера. Однако команду может покинуть Свен Ульрайх, которого не устраивает роль третьего вратаря «Баварии».

Контракт Нюбеля с «Баварией» вступит в силу 1 июля 2020 года. До этого времени он будет выступать за «Шальке».

Вратарь перейдет в мюнхенский клуб бесплатно в качестве свободного агента.

За «Шальке» он выступает с 2015 года, провел 41 матч и пропустил 52 гола.

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