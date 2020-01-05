Sport1: Нюбель будет зарабатывать в «Баварии» на 1,5 миллиона меньше, чем предлагал «Шальке»

Стал известен размер зарплаты вратаря Александра Нюбеля по пятилетнему контракту с «Баварией».
По информации Sport1, 23-летний футболист будет зарабатывать 5,5 миллиона евро ежегодно.
При этом «Шальке», который хотел продлить соглашение с голкипером, предлагал ему 7 миллионов.
- Контракт Нюбеля с «Баварией» вступит в силу 1 июля 2020 года.
- Вратарь перейдет в мюнхенский клуб бесплатно в качестве свободного агента.
- За «Шальке» он выступает с 2015 года, провел 41 матч и пропустил 52 гола.
«Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с «Баварией»
Источник: Sport1
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