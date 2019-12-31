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    Sport1: Нюбель будет зарабатывать в «Баварии» на 1,5 миллиона меньше, чем предлагал «Шальке»

    Стал известен размер зарплаты вратаря Александра Нюбеля по пятилетнему контракту с «Баварией».

    По информации Sport1, 23-летний футболист будет зарабатывать 5,5 миллиона евро ежегодно.

    При этом «Шальке», который хотел продлить соглашение с голкипером, предлагал ему 7 миллионов.

    • Контракт Нюбеля с «Баварией» вступит в силу 1 июля 2020 года.
    • Вратарь перейдет в мюнхенский клуб бесплатно в качестве свободного агента.
    • За «Шальке» он выступает с 2015 года, провел 41 матч и пропустил 52 гола.

    «Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с «Баварией»

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 586 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1019

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Они ему предлагали 7 млн., только для того, чтобы он продлил соглашение и Бавария КУПИЛА его, платить такую зарплату они не собирались..

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