Sport1: Нюбель будет зарабатывать в «Баварии» на 1,5 миллиона меньше, чем предлагал «Шальке»

Стал известен размер зарплаты вратаря Александра Нюбеля по пятилетнему контракту с «Баварией».

По информации Sport1, 23-летний футболист будет зарабатывать 5,5 миллиона евро ежегодно.

При этом «Шальке», который хотел продлить соглашение с голкипером, предлагал ему 7 миллионов.

Контракт Нюбеля с «Баварией» вступит в силу 1 июля 2020 года.

Вратарь перейдет в мюнхенский клуб бесплатно в качестве свободного агента.

За «Шальке» он выступает с 2015 года, провел 41 матч и пропустил 52 гола.

«Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с «Баварией»