Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sport1: Нюбель будет зарабатывать в «Баварии» на 1,5 миллиона меньше, чем предлагал «Шальке»

Sport1: Нюбель будет зарабатывать в «Баварии» на 1,5 миллиона меньше, чем предлагал «Шальке»

5 января 2020, 09:18
1

Стал известен размер зарплаты вратаря Александра Нюбеля по пятилетнему контракту с «Баварией».

По информации Sport1, 23-летний футболист будет зарабатывать 5,5 миллиона евро ежегодно.

При этом «Шальке», который хотел продлить соглашение с голкипером, предлагал ему 7 миллионов.

  • Контракт Нюбеля с «Баварией» вступит в силу 1 июля 2020 года.
  • Вратарь перейдет в мюнхенский клуб бесплатно в качестве свободного агента.
  • За «Шальке» он выступает с 2015 года, провел 41 матч и пропустил 52 гола.

«Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с «Баварией»

Источник: Sport1

Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 586 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Бавария Шальке-04 Нюбель Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AHTUNGBOL
1578206902
Они ему предлагали 7 млн., только для того, чтобы он продлил соглашение и Бавария КУПИЛА его, платить такую зарплату они не собирались..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+