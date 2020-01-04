«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

Пресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.

Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.

Нюбель выступает за «Шальке» с 2015 года.

По окончании текущего сезона он станет свободным агентом, поэтому достанется «Баварии» бесплатно.

В составе команды из Гельзенкирхена голкипер провел 41 матч и пропустил 52 гола.

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