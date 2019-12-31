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    «Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

    Пресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.

    Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.

    • Нюбель выступает за «Шальке» с 2015 года.
    • По окончании текущего сезона он станет свободным агентом, поэтому достанется «Баварии» бесплатно.
    • В составе команды из Гельзенкирхена голкипер провел 41 матч и пропустил 52 гола.

    Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6423

      piligrim1986 7 минут назад

      нюбель арустамян

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      Рейтинг: +133

      NEONFOL 41 минуту назад

      при живом и здоровом нойере, Баварцы там чё, ща уйдёт в клуб испанский например, а немцы будут я извиняюсь сосать с нюбелем, мда уж

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