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  • «Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

4 января 2020, 13:13
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Пресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.

Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.

  • Нюбель выступает за «Шальке» с 2015 года.
  • По окончании текущего сезона он станет свободным агентом, поэтому достанется «Баварии» бесплатно.
  • В составе команды из Гельзенкирхена голкипер провел 41 матч и пропустил 52 гола.

Sport Bild: Нойер не намерен делить игровое время с Нюбелем, которого «Бавария» подпишет летом

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Шальке-04 Нюбель Александр
Комментарии (3)
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NEONFOL
1578135372
при живом и здоровом нойере, Баварцы там чё, ща уйдёт в клуб испанский например, а немцы будут я извиняюсь сосать с нюбелем, мда уж
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piligrim1986
1578137394
нюбель арустамян
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