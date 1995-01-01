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    «Локомотив» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Австрии. Он забил 22 гола в 21 матче

    Нападающий «Вольфсберга» и сборной Израиля Шон Вейсман может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает Betting Insider, 24-летний игрок интересен «Локомотиву».

    Шансы на поднисание высоки, поскольку у форварда тот же агент, что и у Гжегожа Крыховяка.

    • В этом сезоне чемпионата Австрии Вейсман забил 22 гола в 21 матче.
    • Рыночная стоимость футболиста – 2,4 миллиона евро

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4960

      серега кашин 9 минут назад

      в последний момент уедет в европу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      armen10 21 минуту назад

      Да уж, вопрос только в том, когда?)

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