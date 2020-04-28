«Локомотив» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Австрии. Он забил 22 гола в 21 матче

Нападающий «Вольфсберга» и сборной Израиля Шон Вейсман может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Betting Insider, 24-летний игрок интересен «Локомотиву».

Шансы на поднисание высоки, поскольку у форварда тот же агент, что и у Гжегожа Крыховяка.