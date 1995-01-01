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    Геркус: «Вирус отступает. На повестке дня – возвращение нормальной жизни и футбола»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса.

    «Вирус отступает. Вчера лучшую за месяц статистику по вновь заболевшим и погибшим показали огромное количество стран: США, Италия, Испания, Германия, Франция... На повестке дня – постепенное снятие ограничений и возвращение нормальной жизни. И футбола, конечно!», – написал Геркус в твиттере.

    Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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