Геркус: «Вирус отступает. На повестке дня – возвращение нормальной жизни и футбола»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса.

«Вирус отступает. Вчера лучшую за месяц статистику по вновь заболевшим и погибшим показали огромное количество стран: США, Италия, Испания, Германия, Франция... На повестке дня – постепенное снятие ограничений и возвращение нормальной жизни. И футбола, конечно!», – написал Геркус в твиттере.

Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»