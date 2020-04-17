Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о ситуации с распространением коронавируса в России.

– В Twitter вы активно пишете на тему пандемии, приводите разные графики. Можно вас считать экспертом по этой теме?

– Не эксперт – любитель, как и многие. Но действительно – сделал прогноз по России на основании своей модели, и у меня получилось, что пик будет достигнут в конце апреля. С начала мая количество заболевших уверенно пойдет на спад, и в конце мая уже все завершится.

– Сколько на пике будет заболевших в сутки по вашим расчетам?

– В конце апреля дойдем до 6 тысяч в день. Всего случаев по моим оценкам будет в районе 180 тысяч, при этом количество умерших окажется меньше 4 тысяч. Это просто мои расчеты. Может, они оптимистичны.

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