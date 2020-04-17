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  • Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»

Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»

17 апреля 2020, 15:17
5

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о ситуации с распространением коронавируса в России.

– В Twitter вы активно пишете на тему пандемии, приводите разные графики. Можно вас считать экспертом по этой теме?

– Не эксперт – любитель, как и многие. Но действительно – сделал прогноз по России на основании своей модели, и у меня получилось, что пик будет достигнут в конце апреля. С начала мая количество заболевших уверенно пойдет на спад, и в конце мая уже все завершится.

– Сколько на пике будет заболевших в сутки по вашим расчетам?

– В конце апреля дойдем до 6 тысяч в день. Всего случаев по моим оценкам будет в районе 180 тысяч, при этом количество умерших окажется меньше 4 тысяч. Это просто мои расчеты. Может, они оптимистичны.

Геркус: «Футбол после пандемии не будет прежним»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (5)
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Hektor 84
1587128869
Еще один диванный вирусолог нарисовался
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DOCTOR PENALTY
1587128907
Пандемиолог с большой (железной) дороги, *****!
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Lester84
1587134341
Геркус стал спецом-инфекционистом? Или вангует?
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житель СПб
1587141121
А я не буду его ругать и, более того: скажу, что по моим ощущениям, именно так и будет - то есть конец мая-июня. А насчет того, что вируса нет - не соглашусь. Он есть, но для большинства в нашей стране проходит без осложнений. Главное - чтобы все не заболели в один день. Тогда повторяется ситуация, как в Химках. А вот откуда и для чего он взялся... вот это уже совсем другой и очень непростой вопрос, и тут мысли коллег (в том числе Алексея) могут оказаться близки к истине.
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GreyDM
1587160855
не,ну если САМ геркус такое говорит, то всё, я бл"ть спокоен)))
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