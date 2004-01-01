Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о ситуации с распространением коронавируса в России.

    – В Twitter вы активно пишете на тему пандемии, приводите разные графики. Можно вас считать экспертом по этой теме?

    – Не эксперт – любитель, как и многие. Но действительно – сделал прогноз по России на основании своей модели, и у меня получилось, что пик будет достигнут в конце апреля. С начала мая количество заболевших уверенно пойдет на спад, и в конце мая уже все завершится.

    – Сколько на пике будет заболевших в сутки по вашим расчетам?

    – В конце апреля дойдем до 6 тысяч в день. Всего случаев по моим оценкам будет в районе 180 тысяч, при этом количество умерших окажется меньше 4 тысяч. Это просто мои расчеты. Может, они оптимистичны.

    Геркус: «Футбол после пандемии не будет прежним»

    Геркус: «Если когда-то Дюков завершит деятельность, я поучаствую в выборах президента РФС, представлю программу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru