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Геркус: «Футбол после пандемии не будет прежним»

17 апреля 2020, 07:41
5

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился видением, каким будет мир после пандемии коронавируса. По ходу нее умерло более 140000 человек.

— Можно ли утверждать, что футбол после пандемии не будет прежним?

— Не будет прежним, верно. Как минимум, полгода-год будут действовать ограничения по путешествиям. Первый этап — матчи на нейтральных полях без зрителей. Это уже новая реальность. Следующий этап — игры только с болельщиками домашней команды. Международные встречи на уровне сборных будут поставлены на паузу. Может, до конца года. Этапы еврокубков какое-то время будут на нейтральных полях из одного матча. Вообще перемещения людей между странами ограничат.

Санитарные меры, к которым все привыкают, продержатся очень долго. Даже если все закончится благополучно. Пример — меры безопасности в аэропортах после терактов 11 сентября. Очевидно, что меры избыточные, но мы уже 20 лет снимаем ботинки и все в таком духе. Вот сейчас будет новый барьер — санитарный.

  • РПЛ не возобновится ранее 31 мая.
  • Геркус возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2018 год.
  • Под его руководством команда брала РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (5)
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Граф2019
1587099460
Согласен! вся жизнь на нашем шарике уже ни когда не будет прежней! так и будет разделена! до и после...
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ЮНик
1587104558
И ещё. Слишком много появится на земле людей вообще без средств к существованию, на грани выживания. И это не про Россию, это про весь мир. Платить в то же самое время безумное бабло пинающим мячик мужикам, а некоторым в месяц больше, чем шахтер навкалывает уголька в забое за десять лет - больше такого не будет. ЗА ЧТО??? Они будут гонять мячик и за в пять раз меньшие деньги. Ведь кроме этого НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ, И НЕ ХОТЯТ. А машинки, сауны, телки, кабаки - это не работа. Умерят "аппетиты".
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Garrincha58
1587109158
в Белоруссии играют и в ус не дуют а наши миллионеры сидят дома и баклуши бьют да книжки читают и хренью занимаются
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ЦентрФорвард
1587139545
Хватит цитировать этого ненормального. Он же не врач-эпедимиолог, а всего лишь проворовавшийся спортивный функционер. Бездарный во всем кроме распиливания бабла. Последнее доказал уже не один раз – в Зените, Локомотиве и вот теперь лезет в хоккей! Хоть вы не делайте рекламу этому негодяю
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