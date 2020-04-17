Геркус: «Футбол после пандемии не будет прежним»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился видением, каким будет мир после пандемии коронавируса. По ходу нее умерло более 140000 человек.

— Можно ли утверждать, что футбол после пандемии не будет прежним?

— Не будет прежним, верно. Как минимум, полгода-год будут действовать ограничения по путешествиям. Первый этап — матчи на нейтральных полях без зрителей. Это уже новая реальность. Следующий этап — игры только с болельщиками домашней команды. Международные встречи на уровне сборных будут поставлены на паузу. Может, до конца года. Этапы еврокубков какое-то время будут на нейтральных полях из одного матча. Вообще перемещения людей между странами ограничат.

Санитарные меры, к которым все привыкают, продержатся очень долго. Даже если все закончится благополучно. Пример — меры безопасности в аэропортах после терактов 11 сентября. Очевидно, что меры избыточные, но мы уже 20 лет снимаем ботинки и все в таком духе. Вот сейчас будет новый барьер — санитарный.