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    Геркус: «Футбол после пандемии не будет прежним»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился видением, каким будет мир после пандемии коронавируса. По ходу нее умерло более 140000 человек.

    — Можно ли утверждать, что футбол после пандемии не будет прежним?

    — Не будет прежним, верно. Как минимум, полгода-год будут действовать ограничения по путешествиям. Первый этап — матчи на нейтральных полях без зрителей. Это уже новая реальность. Следующий этап — игры только с болельщиками домашней команды. Международные встречи на уровне сборных будут поставлены на паузу. Может, до конца года. Этапы еврокубков какое-то время будут на нейтральных полях из одного матча. Вообще перемещения людей между странами ограничат.

    Санитарные меры, к которым все привыкают, продержатся очень долго. Даже если все закончится благополучно. Пример — меры безопасности в аэропортах после терактов 11 сентября. Очевидно, что меры избыточные, но мы уже 20 лет снимаем ботинки и все в таком духе. Вот сейчас будет новый барьер — санитарный.

    • РПЛ не возобновится ранее 31 мая.
    • Геркус возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2018 год.
    • Под его руководством команда брала РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +477

      Граф2019 36 минут назад

      Согласен! вся жизнь на нашем шарике уже ни когда не будет прежней! так и будет разделена! до и после...

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