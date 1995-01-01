Геркус: «Если когда-то Дюков завершит деятельность, я поучаствую в выборах президента РФС, представлю программу»

Г-но не тонет. Его топят, а оно все всплывает.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не исключает, что примет участие в выборах президента РФС. Сейчас организацию возглавляет экс-руководитель «Зенита» Александр Дюков.
— Карантин рано или поздно закончится. Какие у вас творческие планы?
— В футболе у меня не так много ролей. Я достаточно хорошо поработал в «Локомотиве», и если рассуждать о дальнейшей карьере в футболе, то не так много должностей и возможностей, на которых можно выложиться. Буквально несколько клубов. И буквально одна-две должности в управлении ими. Клубных предложений не так много. Уходить в коллектив из провинции? Все-таки это шаг назад.
Что касается футбольных организаций, то в РПЛ недавно Сергей Геннадьевич Прядкин переизбрался, и члены Премьер-лиги его поддержали. В другой ситуации, выдвинул бы свою кандидатуру, но сейчас в этом не видел смысла. То же самое касается РФС. Если когда-то Александр Валерьевич Дюков завершит свою деятельность там, то я поучаствую в выборах, представлю свою программу. Но пока у Дюкова моя полная поддержка. Сейчас реализую себя в другой области. С коллегами небольшая компания, занимаемся исследовательской работой, медиа-рынком, участвовали в тендере с РПЛ по международным правам.
- Геркус не работает в футболе с 2018 года.
- Функционер возглавлял «Локомотив» с 2016 года.
- При нем команда брала РПЛ.