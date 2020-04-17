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  • Геркус: «Если когда-то Дюков завершит деятельность, я поучаствую в выборах президента РФС, представлю программу»

Геркус: «Если когда-то Дюков завершит деятельность, я поучаствую в выборах президента РФС, представлю программу»

17 апреля 2020, 09:06
4

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не исключает, что примет участие в выборах президента РФС. Сейчас организацию возглавляет экс-руководитель «Зенита» Александр Дюков.

— Карантин рано или поздно закончится. Какие у вас творческие планы?

— В футболе у меня не так много ролей. Я достаточно хорошо поработал в «Локомотиве», и если рассуждать о дальнейшей карьере в футболе, то не так много должностей и возможностей, на которых можно выложиться. Буквально несколько клубов. И буквально одна-две должности в управлении ими. Клубных предложений не так много. Уходить в коллектив из провинции? Все-таки это шаг назад.

Что касается футбольных организаций, то в РПЛ недавно Сергей Геннадьевич Прядкин переизбрался, и члены Премьер-лиги его поддержали. В другой ситуации, выдвинул бы свою кандидатуру, но сейчас в этом не видел смысла. То же самое касается РФС. Если когда-то Александр Валерьевич Дюков завершит свою деятельность там, то я поучаствую в выборах, представлю свою программу. Но пока у Дюкова моя полная поддержка. Сейчас реализую себя в другой области. С коллегами небольшая компания, занимаемся исследовательской работой, медиа-рынком, участвовали в тендере с РПЛ по международным правам.

  • Геркус не работает в футболе с 2018 года.
  • Функционер возглавлял «Локомотив» с 2016 года.
  • При нем команда брала РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Геркус Илья
Комментарии (4)
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paracetamol
1587106088
Г-но не тонет. Его топят, а оно все всплывает.
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Hektor 84
1587112405
Потом зенит подготовит на эту должность следующего экс- президента
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житель СПб
1587151665
Ключевое слово "если когда-то"?
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