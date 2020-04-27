Роналдиньо: «Даже представить не мог, что попаду в тюрьму»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал ситуацию с поддельными документами, из-за чего его арестовали в Парагвае.

«То, что документы оказались фальшивыми, стало для нас сюрпризом. Мы с самого начала выразили готовность сотрудничать с властями, чтобы побыстрее разобраться в ситуации.

Когда мы с братом оказались в камере, это был серьeзный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию. Всю жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом», – сказал 40-летний футболист.