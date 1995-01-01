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    Роналдиньо: «Даже представить не мог, что попаду в тюрьму»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал ситуацию с поддельными документами, из-за чего его арестовали в Парагвае.

    «То, что документы оказались фальшивыми, стало для нас сюрпризом. Мы с самого начала выразили готовность сотрудничать с властями, чтобы побыстрее разобраться в ситуации.

    Когда мы с братом оказались в камере, это был серьeзный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию. Всю жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом», – сказал 40-летний футболист.

    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
    • Бразильца арестовали в начале марта, около месяца он пробыл в камере, после чего выплатил залог и был переведен под домашний арест.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4951

      серега кашин 37 минут назад

      при чем тут твои спортивные высоты и счастье людям когда тебя ловят с фальшивой ксивой

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