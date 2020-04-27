Роналдиньо: «Даже представить не мог, что попаду в тюрьму»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал ситуацию с поддельными документами, из-за чего его арестовали в Парагвае.
«То, что документы оказались фальшивыми, стало для нас сюрпризом. Мы с самого начала выразили готовность сотрудничать с властями, чтобы побыстрее разобраться в ситуации.
Когда мы с братом оказались в камере, это был серьeзный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию. Всю жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом», – сказал 40-летний футболист.
- Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
- Бразильца арестовали в начале марта, около месяца он пробыл в камере, после чего выплатил залог и был переведен под домашний арест.
Источник: Goal.com