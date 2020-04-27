Лосано может покинуть «Наполи» из-за Азмуна

Вингеру «Наполи» Ирвингу Лосано, возможно, придется летом искать новую команду.
По информации La Gazzetta dello Sport, мексиканец может покинуть итальянский клуб в случае перехода из «Зенита» форварда Сердара Азмуна.
Дело в том, что в составе неаполитанцев исчерпан лимит на игроков не из стран Евросоюза, поэтому трансфер иранца вынудит руководство продать одного из легионеров.
- Прошлым летом «Наполи» купил Лосано у ПСВ за 38 миллионов евро.
- В дебютном сезоне 24-летний футболист забил три гола и сделал два ассиста в 23 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport