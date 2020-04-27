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    Лосано может покинуть «Наполи» из-за Азмуна

    Вингеру «Наполи» Ирвингу Лосано, возможно, придется летом искать новую команду.

    По информации La Gazzetta dello Sport, мексиканец может покинуть итальянский клуб в случае перехода из «Зенита» форварда Сердара Азмуна.

    Дело в том, что в составе неаполитанцев исчерпан лимит на игроков не из стран Евросоюза, поэтому трансфер иранца вынудит руководство продать одного из легионеров.

    • Прошлым летом «Наполи» купил Лосано у ПСВ за 38 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне 24-летний футболист забил три гола и сделал два ассиста в 23 матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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