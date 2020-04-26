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    Депутат госдумы Лебедев: «Если бы Семину дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром», он дал бы еще лучше результаты»

    Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал информацию о возможном увольнения Юрия Семина с поста главного тренера московского клуба.

    «За всю историю «Локомотива» никто не давал такого результата, как Семин. Да, на нашем веку были отдельные вспышки, когда Бышовец и Черевченко взяли по разу Кубок России. Да, это было, но это отдельные всплески.

    «Локомотив» почти всегда без Семина делил 6-9 позицию в чемпионате России, не было никаких предпосылок, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Вернувшись обратно, Семин снова сделал «Локомотив» чемпионом страны.

    Поэтому, если бы я был президентом клуба или «РЖД», я Юрия Палыча на руках бы носил – дай бог ему здоровья. Только он дает результаты и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола.

    Памятник? Я против каких-либо памятников, потому что история иногда поворачивается так, что завтра будут ругать и отыграются на памятнике. Поэтому не надо, Юрий Палыч уже вошел в историю клуба.

    Я думаю, что все будущие поколения будут приятно о нем вспоминать, но не стоит так обсуждать, будто Юрий Палыч уже ушел из клуба, это все на уровне слухов. Поверьте, если «Локомотив», войдет в зону Лиги чемпионов, думаю, никто Юрия Палыча не уберет.

    Я не вижу ни одного российского тренера, который бы работал с коллективом лучше, чем Семин.

    Если бы Юрию Палычу дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром» на покупку футболистов, думаю, Семин дал бы еще лучше результаты.

    А так мы все видим, что «Локомотив» очень давно не покупал звездных футболистов: Крыховяк был в аренде, потом его выкупили, с Жоау Мариу пока непонятно, он ничем особенным не блистает.

    Поэтому на сегодняшний день Юрий Палыч для «Локомотива» – это наше все», – заявил Лебедев.

    Источник: Sport24

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    26.04.2020 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +604

      vmonomah17 1 час назад

      У локо есть воспитанники, своя философия, свой стиль. А если локо протянуть газпромовскую трубу, то все исчезнет. Появится второй зенит с кучей денег, без своей философии и с псевдоболельщиками, которые будут болеть, пока у клуба есть деньги. А потом исчезнут.

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