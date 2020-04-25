Себальос: «Будучи ассистентом у Гвардиолы, Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос высказался о работе с главным тренером Микелем Артетой. Работа в Лондоне первая для испанца в качестве менеджера.

«Мне по душе работать с Артетой. Будучи ассистентом у Хосепа Гвардиолы, Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории. Наш тренер имеет собственную концепцию и характер победителя. Вскоре, думаю, он станет одним из лучших тренеров в Англии», – цитирует Себальоса Marca.