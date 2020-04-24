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    Себальос: «Будучи ассистентом у Гвардиолы, Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории»

    Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос высказался о работе с главным тренером Микелем Артетой. Работа в Лондоне первая для испанца в качестве менеджера.

    «Мне по душе работать с Артетой. Будучи ассистентом у Хосепа Гвардиолы, Артета учился у, возможно, лучшего тренера в истории. Наш тренер имеет собственную концепцию и характер победителя. Вскоре, думаю, он станет одним из лучших тренеров в Англии», – цитирует Себальоса Marca.

    • Артета ранее выступал за «Арсенал» в качестве игрока.
    • Лондонцы в АПЛ идут девятыми.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Marca

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