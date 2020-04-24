Футболисты сборной России поаплодировали врачам за их труд

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, в котором футболисты и футболистки национальных команд разных возрастных категорий благодарят врачей за их работу в условиях пандемии коронавируса.
В акции приняли участие 12 спортсменов, среди которых Артем Дзюба, Денис Черышев, один из братьев Миранчуков, Александр Максименко и Константин Кучаев.
Они поаплодировали медицинским работникам за их труд.
«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» – говорится в публикации.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер сборной России