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    Футболисты сборной России поаплодировали врачам за их труд

    Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, в котором футболисты и футболистки национальных команд разных возрастных категорий благодарят врачей за их работу в условиях пандемии коронавируса.

    В акции приняли участие 12 спортсменов, среди которых Артем Дзюба, Денис Черышев, один из братьев Миранчуков, Александр Максименко и Константин Кучаев.

    Они поаплодировали медицинским работникам за их труд.

    «Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» – говорится в публикации.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      tsvetkovnikitayzih 36 минут назад

      Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://ntlx.it/fcB

      0
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      Рейтинг: +2762

      TOMSON 1 час назад

      Вот и вся истина. Медикам аплодисменты и почетные грамоты. А себе премиальные требуют перед каждым турниром. В ж себе эти аплодисменты засуньте. Хотите помогать, помогайте, отблагодарить благодарите но нормально, в денежном эквиваленте. А это тупой пиар который уже реально бесит.

      1
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      Рейтинг: +14549

      sssrspartak 2 часа назад

      да!спасибо докторам !сейчас ихняя служба и опасна и трудна!терпения им и здоровья!!!

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