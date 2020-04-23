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  • Бышовец – о Дзюбе: «Это игрок, который уже «едет с базара». Его пик – ЧМ-2018»

Бышовец – о Дзюбе: «Это игрок, который уже «едет с базара». Его пик – ЧМ-2018»

23 апреля 2020, 19:48
14

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что действующий капитан национальной команды форвард «Зенита» Артем Дзюба уже прошел пик своей карьеры.

«Да, Дзюба – лидер в раздевалке и авторитет, но это игрок, который уже «едет с базара». Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.

Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню», – сказал Бышовец.

  • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых мячей и 12 ассистов.
  • На ЧМ-2018 нападающий отличился тремя голами и двумя результативными передачами в пяти играх.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Бышовец Анатолий
Комментарии (14)
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koli4ka
1587666433
ай да Быш,ай да дзюбнул игрочишку!!!
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морозз
1587671419
Дзюба едет с базара с пустой авоськой, раньше с икрой и баклажанами руки уставали!
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DOCTOR PENALTY
1587682575
Он уже приехал, с Колхозного рынка! И не было никакого ни Пика, ни Пука!
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Дядя Серёжа
1587712008
Пик нул или пук нул Дзюба, Но честь отдал - детишкам любо.
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vka1970
1587713033
Другими слова и раньше был не айс, а теперь вообще на спад пошёл. Игрочище .
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New Life
1587713036
Прихватив чуток народного достояния. Откуда дровишки ? с базару вестимо.
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Рубинище
1587714344
Не стоит Зениту предлагать контракт ему на 2- 3 года, 1+1 самое то. иначе совсем играть перестанет. В еврокубках очень показательна была его игра. Его уже сейчас то не хватает даже на час игры, не говоря про полноценные 2 тайма.
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vladimir-7
1587714712
Игра Дзюбы полностью зависит от игры других игроков, был Халк, у Дзюбы был пик, стал Азмун у Дзюбы опять пик, а если их не будет, то и у Дзюбы не будет никаких пиков.
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G.P.
1587717804
Если честно, то Бышовец и сам с этого базара едет очень давно... Его последний заход в Локомотив ещё долго будет сниться в страшных снах поклонникам Локо.
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knikos
1587756861
Лучший бомбардир РПЛ "едет с базара " ? Бышовец рехнулся , ещё вроде не старый , а маразм попёр .
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