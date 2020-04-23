Бышовец – о Дзюбе: «Это игрок, который уже «едет с базара». Его пик – ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что действующий капитан национальной команды форвард «Зенита» Артем Дзюба уже прошел пик своей карьеры.

«Да, Дзюба – лидер в раздевалке и авторитет, но это игрок, который уже «едет с базара». Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.

Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню», – сказал Бышовец.