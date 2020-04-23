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    Бышовец – о Дзюбе: «Это игрок, который уже «едет с базара». Его пик – ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что действующий капитан национальной команды форвард «Зенита» Артем Дзюба уже прошел пик своей карьеры.

    «Да, Дзюба – лидер в раздевалке и авторитет, но это игрок, который уже «едет с базара». Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.

    Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню», – сказал Бышовец.

    • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых мячей и 12 ассистов.
    • На ЧМ-2018 нападающий отличился тремя голами и двумя результативными передачами в пяти играх.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1252

      koli4ka 16 минут назад

      ай да Быш,ай да дзюбнул игрочишку!!!

      1
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      Рейтинг: +2350

      solodealer 45 минут назад

      Всё верно: Зюбо уже разбазарил свои кондиции и...НАБАЗАРИЛ НА ДУМУ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2263

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2263

      alarm 1 час назад

      удивительно, да, что форвард в почти 32 уже не тот, что несколько лет назад?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5565

      Persona_non_Grata 1 час назад

      И - это всё? Так это был " ПИК " , - может опечатка какая , может " ПУК " ?)))

      3
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      Рейтинг: +2350

      solodealer > Persona_non_Grata 43 минуты назад

      В случае с Зюбой, "пик" и "пук" - синонимы))
      Как известно, он у нас - лучший! То кчть: его игра - это, безусловно, ПУК...
      Но этот его ПУК есть ПИК игры напов в РПЛ))+

      1
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      Рейтинг: +791

      Cleaner 1 час назад

      Все верно сказал.

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