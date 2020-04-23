«Барселона» готова отдать за Тонали 60 миллионов и двух игроков молодежки

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может стать игроком «Барселоны».

Каталонцы видят в 19-летнем итальянце будущую звезду, способную стать «новым Иньестой». «Барса» готова заплатить за хавбека 60 миллионов евро и включить в сделку двух игроков молодежного состава стоимостью по пять миллионов евро каждый. Среди других претендентов на Тонали – «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».