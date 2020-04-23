Решение о летнем переходе Шатова в «Рубин» пока не принято

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов действительно может перейти в «Рубин», но окончательного решения на этот счет еще нет.
Об этом рассказал Кахор Муминов, представитель компании ProSportsManagement, которая ведет дела хавбека.
«Мы контактировали с «Рубином» – как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с петербуржцами остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами. Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято», – сказал Муминов.
- Шатов выступает за «Зенит» с августа 2013 года.
- В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
- В июле ему исполнится 30 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»