Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Решение о летнем переходе Шатова в «Рубин» пока не принято

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов действительно может перейти в «Рубин», но окончательного решения на этот счет еще нет.

    Об этом рассказал Кахор Муминов, представитель компании ProSportsManagement, которая ведет дела хавбека.

    «Мы контактировали с «Рубином» – как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с петербуржцами остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами. Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято», – сказал Муминов.

    • Шатов выступает за «Зенит» с августа 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
    • В июле ему исполнится 30 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76266
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru