Решение о летнем переходе Шатова в «Рубин» пока не принято

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов действительно может перейти в «Рубин», но окончательного решения на этот счет еще нет.

Об этом рассказал Кахор Муминов, представитель компании ProSportsManagement, которая ведет дела хавбека.

«Мы контактировали с «Рубином» – как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с петербуржцами остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами. Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято», – сказал Муминов.