«Чемпионат»: «Рубин» договорился с Шатовым о летнем переходе

Жаль... для болельщиков Зенита. И очень хорошее приобретение Рубина. А Олегу - удачи в футболе и жизни!
Договоренность между «Рубином» и полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым достигнута. Футболист пополнит казанцев летом по истечении контракта с действующими чемпионами, пишет «Чемпионат».
«Рубин» пытался заполучить Шатова еще зимой. Тогда же хавбеком интересовался «Сочи», но игрок не пожелал туда переходить.
- Шатов обсуждал трансфер в «Рубин» с руководством казанцев.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- «Рубин» идет в зоне переходных матчей.