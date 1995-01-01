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    «Чемпионат»: «Рубин» договорился с Шатовым о летнем переходе

    Договоренность между «Рубином» и полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым достигнута. Футболист пополнит казанцев летом по истечении контракта с действующими чемпионами, пишет «Чемпионат».

    «Рубин» пытался заполучить Шатова еще зимой. Тогда же хавбеком интересовался «Сочи», но игрок не пожелал туда переходить.

    • Шатов обсуждал трансфер в «Рубин» с руководством казанцев.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1524

      житель СПб 2 минуты назад

      Жаль... для болельщиков Зенита. И очень хорошее приобретение Рубина. А Олегу - удачи в футболе и жизни!

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      Рейтинг: +5

      Жорик секс обжорик 40 минут назад

      рубинский зенит, или казанский зенит

      0
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      Рейтинг: +55134

      Chernyi Lis 55 минут назад

      низкий показатель всего лишь..а у кого у наших лучше?))сочи оборзел уже..новичку требуется самые лучшие..как зениту пожизненно..и ни себе и ни врагу как говорится..

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      Рейтинг: +3855

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Уралу не нужен или не тянет финансово?

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