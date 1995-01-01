«Чемпионат»: «Рубин» договорился с Шатовым о летнем переходе

Договоренность между «Рубином» и полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым достигнута. Футболист пополнит казанцев летом по истечении контракта с действующими чемпионами, пишет «Чемпионат».

«Рубин» пытался заполучить Шатова еще зимой. Тогда же хавбеком интересовался «Сочи», но игрок не пожелал туда переходить.