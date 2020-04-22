«Арсенал» допускает продажу Мхитаряна «Роме» за 9-10 миллионов вместо ранее оговоренных 22 миллионов

«Арсенал» готов снизить стоимость выкупа Генриха Мхитаряна «Ромой» в два раза. Такой информацией владеет футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Точно знаю то, что касается Мхитаряна. Сумма выкупа в соглашении между клубами – 22 миллиона евро, но сейчас стороны готовы вести переговоры о понижении чуть ли не в два раза. От 9-10 миллионов», – сообщил агент.