Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    «Арсенал» допускает продажу Мхитаряна «Роме» за 9-10 миллионов вместо ранее оговоренных 22 миллионов

    «Арсенал» готов снизить стоимость выкупа Генриха Мхитаряна «Ромой» в два раза. Такой информацией владеет футбольный агент Тимур Гурцкая.

    «Точно знаю то, что касается Мхитаряна. Сумма выкупа в соглашении между клубами – 22 миллиона евро, но сейчас стороны готовы вести переговоры о понижении чуть ли не в два раза. От 9-10 миллионов», – сообщил агент.

    • Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • «Рома» в Серии А идет пятой.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76258
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru