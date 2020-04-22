Арустамян: «В Кокорине не чаял души Капелло. Он был в восторге от него. Поэтому летом игрок может оказаться в Италии, интерес есть»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян не исключает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин переедет летом в Италию. Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи».
«В восторге от Кокорина всегда был Фабио Капелло. Он в нем души не чаял. Он был в восторге от двух футболистов – Игоря Акинфеева и Кокорина. Он считал их игроками европейского уровня. Из-за этого репутация Кокорина в итальянских кругах, я думаю, супер. Поэтому летом он может там оказаться, интерес от итальянских клубов есть», – информирует инсайдер.
- Об интересе из Италии говорил сам Кокорин.
- В текущем сезоне 29-летний форвард отыграл за «Сочи» четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»