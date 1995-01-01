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    Арустамян: «В Кокорине не чаял души Капелло. Он был в восторге от него. Поэтому летом игрок может оказаться в Италии, интерес есть»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян не исключает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин переедет летом в Италию. Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи».

    «В восторге от Кокорина всегда был Фабио Капелло. Он в нем души не чаял. Он был в восторге от двух футболистов – Игоря Акинфеева и Кокорина. Он считал их игроками европейского уровня. Из-за этого репутация Кокорина в итальянских кругах, я думаю, супер. Поэтому летом он может там оказаться, интерес от итальянских клубов есть», – информирует инсайдер.

    • Об интересе из Италии говорил сам Кокорин.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард отыграл за «Сочи» четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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