Арустамян: «В Кокорине не чаял души Капелло. Он был в восторге от него. Поэтому летом игрок может оказаться в Италии, интерес есть»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян не исключает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин переедет летом в Италию. Сейчас игрок находится в аренде в «Сочи».

«В восторге от Кокорина всегда был Фабио Капелло. Он в нем души не чаял. Он был в восторге от двух футболистов – Игоря Акинфеева и Кокорина. Он считал их игроками европейского уровня. Из-за этого репутация Кокорина в итальянских кругах, я думаю, супер. Поэтому летом он может там оказаться, интерес от итальянских клубов есть», – информирует инсайдер.