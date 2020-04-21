Наумов: «Карпина никогда не примут в «Локомотиве». Что он выиграл, ну-ка покажите?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».

«Карпин в «Локомотиве» — это невозможно исполнить. Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в «Локомотиве». Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.

Результат будет позже, а назначение, если оно произойдет, — сейчас. Но мы можем выиграть и без Карпина. Он что панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне. Показать пока нечего. За два прихода в «Спартак» не удалось добыть даже Кубок России. В «Мальорке» и армавирском «Торпедо» Карпин был далек от борьбы за трофеи. Нынешний «Ростов» тоже пока мечтает лишь о медалях», – сказал Наумов.

По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»