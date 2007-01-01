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    Наумов: «Карпина никогда не примут в «Локомотиве». Что он выиграл, ну-ка покажите?»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».

    «Карпин в «Локомотиве» — это невозможно исполнить. Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в «Локомотиве». Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.

    Результат будет позже, а назначение, если оно произойдет, — сейчас. Но мы можем выиграть и без Карпина. Он что панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне. Показать пока нечего. За два прихода в «Спартак» не удалось добыть даже Кубок России. В «Мальорке» и армавирском «Торпедо» Карпин был далек от борьбы за трофеи. Нынешний «Ростов» тоже пока мечтает лишь о медалях», – сказал Наумов.

    • По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

    Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +372

      david17 31 минуту назад

      Причём тут тренер , если ему должность спортивного директора предложили? Это бред сумасшедшего или просто уже нечего сказать в интервью?

      0
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      Рейтинг: +10744

      vladimir-7 1 час назад

      Если Локомотив будет менять главного тренера, а об этом говорят СМИ,
      то на это место нужен авторитетный тренер, которого примет коллектив
      Локомотива, но с Карпиным это невозможно, да он и сам это понимает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2450

      Павелий 2 часа назад

      Ой, зря ты, Наумов, так сильно поливаешь Карпина грязью. Аукнется и лично тебе, и всему Локомотиву.

      0
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      Рейтинг: +2969

      mdu86 > Павелий 1 час назад

      То что сказал Наумов даже с натяжкой нельзя назвать грязью. Где ты там её увидел?
      Ну и при чём тут "аукнется всему Локомотиву"? Наумов уже как 10 лет не имеет никакого отношения к Локомотиву.

      2
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      Рейтинг: +2450

      Павелий > mdu86 46 минут назад

      Поживём - увидим. Футбольный Бог всё видит. Равно как и великий Николай Петрович Старостин.

      0
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      Рейтинг: +3844

      Рубинище 2 часа назад

      Ростов поинтереснее играет, с намного скромным бюджетом и без админ ресурсов. и почти не отстаёт. Карпин и сам не пойдёт я думаю

      6
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      Рейтинг: +3849

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      Карпин может ничего и не выигрывал...но два раза спасал тонущий Ростов - после Бердыева и после того,как все разбежались из клуба...имея такой финансово-административный ресурс как РЖД,Локо болтался в середнячках долгое время...Ростов же выжимает максимум из возможностей...и немалая заслуга в этом Карпина...Палыч уйдёт - Локо придется очень туго...

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