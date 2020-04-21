Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Наумов: «Карпина никогда не примут в «Локомотиве». Что он выиграл, ну-ка покажите?»

Наумов: «Карпина никогда не примут в «Локомотиве». Что он выиграл, ну-ка покажите?»

21 апреля 2020, 17:57
10

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».

«Карпин в «Локомотиве» — это невозможно исполнить. Карпин — спартаковец. Его никогда не примут в «Локомотиве». Я думаю, что в клубе никогда на это не пойдут. Мы лучше примем Черевченко, Маминова, Пашинина. Есть много тренеров, которые ни в чем не уступят Карпину.

Результат будет позже, а назначение, если оно произойдет, — сейчас. Но мы можем выиграть и без Карпина. Он что панацея? Я вообще не считаю Карпина очень сильным тренером. Что он выиграл? Ну-ка покажите мне. Показать пока нечего. За два прихода в «Спартак» не удалось добыть даже Кубок России. В «Мальорке» и армавирском «Торпедо» Карпин был далек от борьбы за трофеи. Нынешний «Ростов» тоже пока мечтает лишь о медалях», – сказал Наумов.

  • По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SPACE TRUCKIN
1587482014
Карпин может ничего и не выигрывал...но два раза спасал тонущий Ростов - после Бердыева и после того,как все разбежались из клуба...имея такой финансово-административный ресурс как РЖД,Локо болтался в середнячках долгое время...Ростов же выжимает максимум из возможностей...и немалая заслуга в этом Карпина...Палыч уйдёт - Локо придется очень туго...
Ответить
Рубинище
1587482369
Ростов поинтереснее играет, с намного скромным бюджетом и без админ ресурсов. и почти не отстаёт. Карпин и сам не пойдёт я думаю
Ответить
Павелий
1587483833
Ой, зря ты, Наумов, так сильно поливаешь Карпина грязью. Аукнется и лично тебе, и всему Локомотиву.
Ответить
vladimir-7
1587486446
Если Локомотив будет менять главного тренера, а об этом говорят СМИ, то на это место нужен авторитетный тренер, которого примет коллектив Локомотива, но с Карпиным это невозможно, да он и сам это понимает.
Ответить
david17
1587489912
Причём тут тренер , если ему должность спортивного директора предложили? Это бред сумасшедшего или просто уже нечего сказать в интервью?
Ответить
СвинкаСправедливости
1587493355
Да вы без Сёмина сами ничего не выиграли и всё ходили без трофеев в его отсутствие.
Ответить
Hektor 84
1587495239
Да если бы не Семин вы с локомотивом тоже ничего бы не выиграли. И уже в который раз его выживают из команды. Семин с Локо только Еврокубок не выигрывал. Тренер легенда! Самый титулованный российский тренер. И что если Карпин спартаковец? Что ему может помешать работать в Локомотиве? А что выиграли как тренеры Черевченко, Пашинин и маминов? Кроме Семина с локомотивом ни кто чемпионат и не выигрывал. Дурь сморозил этот Наумов.
Ответить
Томик
1587496455
Понимаю. Карпин ничего не выигрывал, а все его знают. А кто такой Наумов? Не написали бы про него сегодня - никто бы и не вспомнил. Ааабиднааа.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
17
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+