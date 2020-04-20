Каррера: «Самый памятный матч – победа над «Севильей» со счетом 5:1»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самом запоминающемся матче в период своей работы в России.
«Самая памятная игра в «Спартаке»? Против «Севильи». Это непросто — выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1.
Различия в работе со «Спартаком» и АЕК? Это оба отличные клубы, которые хотят выигрывать. Давление одинаковое и там, и там. И фанаты хотят того же и там, и там.
Что пожелаю «Спартаку» на день рождения? Я желаю всего наилучшего», – сказал специалист.
- Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
- Итальянец взял в России чемпионство и Суперкубок.
- Есть мнение, почему Каррера не остался в России после «Спартака».
Источник: Sport24