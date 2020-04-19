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    Каррера: «Самый памятный матч – победа над «Севильей» со счетом 5:1»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самом запоминающемся матче в период своей работы в России.

    «Самая памятная игра в «Спартаке»? Против «Севильи». Это непросто — выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

    Различия в работе со «Спартаком» и АЕК? Это оба отличные клубы, которые хотят выигрывать. Давление одинаковое и там, и там. И фанаты хотят того же и там, и там.

    Что пожелаю «Спартаку» на день рождения? Я желаю всего наилучшего», – сказал специалист.

    • Каррера работал в России с 2016 по 2018 год.
    • Итальянец взял в России чемпионство и Суперкубок.
    • Есть мнение, почему Каррера не остался в России после «Спартака».

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22912

      VVM1964 8 минут назад

      Это была сказка на яву - такие матчи записываются в историю .

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