Каррера: «Самый памятный матч – победа над «Севильей» со счетом 5:1»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самом запоминающемся матче в период своей работы в России.

«Самая памятная игра в «Спартаке»? Против «Севильи». Это непросто — выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

Различия в работе со «Спартаком» и АЕК? Это оба отличные клубы, которые хотят выигрывать. Давление одинаковое и там, и там. И фанаты хотят того же и там, и там.

Что пожелаю «Спартаку» на день рождения? Я желаю всего наилучшего», – сказал специалист.