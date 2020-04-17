Гурцкая: «Если бы клубы слушали здравый смысл, Каррера не уехал бы из России. После «Спартака» его должны были позвать в другую российскую команду»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Массимо Каррера не остался в России после «Спартака». По мнению Гурцкая, другим российским командам следовало пригласить итальянца.

«Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то Каррера бы отсюда и не уезжал. А как только он ушел из «Спартака», его уже на следующий день должны были позвать в другой российский клуб. Все футболисты, которые у него играли, выдали чуть ли не лучшие свои сезоны», – сказал Гурцкая в беседе с Нобелем Арустамяном.