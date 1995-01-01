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    Гурцкая: «Если бы клубы слушали здравый смысл, Каррера не уехал бы из России. После «Спартака» его должны были позвать в другую российскую команду»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Массимо Каррера не остался в России после «Спартака». По мнению Гурцкая, другим российским командам следовало пригласить итальянца.

    «Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то Каррера бы отсюда и не уезжал. А как только он ушел из «Спартака», его уже на следующий день должны были позвать в другой российский клуб. Все футболисты, которые у него играли, выдали чуть ли не лучшие свои сезоны», – сказал Гурцкая в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В России итальянец взял чемпионство.
    • Гурцкая вместе с Марко Трабукки работал со «Спартаком» периода Карреры.

    Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      vmonomah17 1 час назад

      Наверное, Гурцкая забыл, что за иностранного тренера клубы должны платить рфс нехилый налог + зарплата тренера. У клубов верхней половины таблицы тренеры уже есть, а из нижней не потянут.

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