Гурцкая: «Если бы клубы слушали здравый смысл, Каррера не уехал бы из России. После «Спартака» его должны были позвать в другую российскую команду»

Наверное, Гурцкая забыл, что за иностранного тренера клубы должны платить рфс нехилый налог + зарплата тренера. У клубов верхней половины таблицы тренеры уже есть, а из нижней не потянут.
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Массимо Каррера не остался в России после «Спартака». По мнению Гурцкая, другим российским командам следовало пригласить итальянца.
«Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то Каррера бы отсюда и не уезжал. А как только он ушел из «Спартака», его уже на следующий день должны были позвать в другой российский клуб. Все футболисты, которые у него играли, выдали чуть ли не лучшие свои сезоны», – сказал Гурцкая в беседе с Нобелем Арустамяном.
- Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
- В России итальянец взял чемпионство.
- Гурцкая вместе с Марко Трабукки работал со «Спартаком» периода Карреры.