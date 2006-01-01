Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 миллионов в год»

    «ПСЖ» не планирует отпускать форварда Неймара в другой клуб. Ему предложат новый контракт на улучшенных условиях.

    «Барселона» работает над возвращением Неймара, но «ПСЖ» не хочет его продавать. Клуб предложит бразильцу продлить контракт до 2025 года, зарплата составит 38 миллионов евро в год», – пишет инсайдер Николо Скира.

    • Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.
    • Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В составе «Барселоны» Неймар брал Лигу чемпионов.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru