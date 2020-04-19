Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 миллионов в год»

«ПСЖ» не планирует отпускать форварда Неймара в другой клуб. Ему предложат новый контракт на улучшенных условиях.

«Барселона» работает над возвращением Неймара, но «ПСЖ» не хочет его продавать. Клуб предложит бразильцу продлить контракт до 2025 года, зарплата составит 38 миллионов евро в год», – пишет инсайдер Николо Скира.