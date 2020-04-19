Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 миллионов в год»

«ПСЖ» не планирует отпускать форварда Неймара в другой клуб. Ему предложат новый контракт на улучшенных условиях.
«Барселона» работает над возвращением Неймара, но «ПСЖ» не хочет его продавать. Клуб предложит бразильцу продлить контракт до 2025 года, зарплата составит 38 миллионов евро в год», – пишет инсайдер Николо Скира.
- Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- В составе «Барселоны» Неймар брал Лигу чемпионов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.