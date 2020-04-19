Касильяс, перенесший инфаркт, рассказал, как изменилась его жизнь

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс поведал журналистам о своем состоянии после инфаркта, который произошел в мае 2019 года.
«С того момента в моей голове многое поменялось. Я стал ценить многие вещи, хотя, знаю, что футболисты иногда не дорожат тем, что у них есть. Первый месяц после приступа я боялся ходить, спать и вообще предпринимать физические усилия. Мне было не по себе.
Что касается возвращения в футбол, то тут мне сказать нечего. Нужно быть реалистами. Сейчас на первом месте – здоровье», – цитирует испанца Marca.
- 38-летний Касильяс выступал за первую команду «Реала» с 1999 по 2015 год.
- После ухода из мадридского клуба он стал футболистом «Порту».
- Ранее сообщалось, что известный вратарь возглавит Королевскую федерацию футбола Испании.
Источник: Marca