Касильяс, перенесший инфаркт, рассказал, как изменилась его жизнь

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс поведал журналистам о своем состоянии после инфаркта, который произошел в мае 2019 года.

«С того момента в моей голове многое поменялось. Я стал ценить многие вещи, хотя, знаю, что футболисты иногда не дорожат тем, что у них есть. Первый месяц после приступа я боялся ходить, спать и вообще предпринимать физические усилия. Мне было не по себе.

Что касается возвращения в футбол, то тут мне сказать нечего. Нужно быть реалистами. Сейчас на первом месте – здоровье», – цитирует испанца Marca.