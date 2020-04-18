Кутепов – об уходе Шюррле из «Спартака»: «Этого следовало ожидать. В команде воспримут спокойно»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал новость о том, что клуб не станет оставлять после срока аренды Андре Шюррле. Немец принадлежит «Боруссии».

«Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», – считает Кутепов.