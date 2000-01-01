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    Кутепов – об уходе Шюррле из «Спартака»: «Этого следовало ожидать. В команде воспримут спокойно»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал новость о том, что клуб не станет оставлять после срока аренды Андре Шюррле. Немец принадлежит «Боруссии».

    «Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», – считает Кутепов.

    • Шюррле арендовали летом.
    • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4182

      JTherry 6 минут назад

      в Спартаке сейчас на очереди к расставанию (предположу) - Гулиев, Мирзов, Мельгарехо... Тиль, зарплаты большие, а отдачи - маловато, и ведь недавно подписали всех, кроме парагвайца... у Кутепова не очень высокая ЗП, чтобы его выставить на трансфер, да и кто сейчас его возьмет?

      0
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      Рейтинг: +16232

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Рад Илюха, поди Шюррле возил его на тренировках неслабо.

      0
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      Рейтинг: +22847

      VVM1964 47 минут назад

      " Жаль , что мы так и не услышали начальника транспортного цеха " )))

      0
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      Рейтинг: +12

      телепорт за щеку 1 час назад

      шурля прилетев в германию будет повторять и креститься:
      "кто болеет за спортаг - вротберёт запростотак"

      0
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      Рейтинг: +517

      Бoрат > телепорт за щеку 54 минуты назад

      Это тебе телепортом прилетело ? Гыгыгы .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2885

      Борат 1 час назад

      Стыдно за рылов ! А за кутепова вдвойне стыдно ! Гыгы позор крючкохвостым пищевикам !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      То ли ещё будет > Борат 1 час назад

      Борат, а ты не дефективный?

      1
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      Рейтинг: +22847

      VVM1964 > То ли ещё будет 46 минут назад

      А у тебя еще есть сомнения ? )))

      0
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      Рейтинг: +3550

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ты следующий

      0
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      Рейтинг: +94

      Волька 1 час назад

      Когда же ты свалишь

      0
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      Рейтинг: +517

      Бoрат 2 часа назад

      Ждем - что скажет по этому поводу мой брат-борат и аларм , но даже любой дурак на этом сайте знает - .......... Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +1101

      acor94 > Бoрат 1 час назад

      ты бы назвался Борат 2, аналогия с легендарным фильмом))

      1
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      Рейтинг: +517

      Бoрат > acor94 55 минут назад

      Я подумаю - идея стоящая , спасибо .

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      Рейтинг: +7725

      derrik2000 2 часа назад

      Я бы ещё очень спокойно, а, возможно, и с воодушевлением воспринял новость, что ТЫ САМ покидаешь Спартак.
      Причём, не в аренду, а полноценный трансфер.
      А то уже "игра" ЗМС Кутепова" за Спартак мне, например, уже да-а-а-а-авно надоела.

      4
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      Рейтинг: +2481

      playsh > derrik2000 2 часа назад

      Истину глаголешь,дружище,полностью согласен.

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