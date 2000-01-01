Кутепов – об уходе Шюррле из «Спартака»: «Этого следовало ожидать. В команде воспримут спокойно»

в Спартаке сейчас на очереди к расставанию (предположу) - Гулиев, Мирзов, Мельгарехо... Тиль, зарплаты большие, а отдачи - маловато, и ведь недавно подписали всех, кроме парагвайца... у Кутепова не очень высокая ЗП, чтобы его выставить на трансфер, да и кто сейчас его возьмет?
Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал новость о том, что клуб не станет оставлять после срока аренды Андре Шюррле. Немец принадлежит «Боруссии».
«Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», – считает Кутепов.
- Шюррле арендовали летом.
- За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.