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  • Кутепов – об уходе Шюррле из «Спартака»: «Этого следовало ожидать. В команде воспримут спокойно»

Кутепов – об уходе Шюррле из «Спартака»: «Этого следовало ожидать. В команде воспримут спокойно»

18 апреля 2020, 16:39
13

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал новость о том, что клуб не станет оставлять после срока аренды Андре Шюррле. Немец принадлежит «Боруссии».

«Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», – считает Кутепов.

  • Шюррле арендовали летом.
  • За это время он провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Спартак Шюррле Андре Кутепов Илья
Комментарии (13)
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derrik2000
1587218243
Я бы ещё очень спокойно, а, возможно, и с воодушевлением воспринял новость, что ТЫ САМ покидаешь Спартак. Причём, не в аренду, а полноценный трансфер. А то уже "игра" ЗМС Кутепова" за Спартак мне, например, уже да-а-а-а-авно надоела.
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Волька
1587219790
Когда же ты свалишь
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VVM1964
1587223278
" Жаль , что мы так и не услышали начальника транспортного цеха " )))
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DOCTOR PENALTY
1587225463
Рад Илюха, поди Шюррле возил его на тренировках неслабо.
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JTherry
1587225729
в Спартаке сейчас на очереди к расставанию (предположу) - Гулиев, Мирзов, Мельгарехо... Тиль, зарплаты большие, а отдачи - маловато, и ведь недавно подписали всех, кроме парагвайца... у Кутепова не очень высокая ЗП, чтобы его выставить на трансфер, да и кто сейчас его возьмет?
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Chernyi Lis
1587227982
не будут они играть у нас как положено у их..приехали размяклись получили все ..сколько хотели и уехали..диверсия и в спорте же есть..
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zigbert
1587310993
Можно сказать что его уход был ожидаемым.
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