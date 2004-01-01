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    Защитник «Зенита» Маммана: «После смерти отца думал бросить футбол и дважды хотел покончить с собой»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о своих переживаниях после смерти отца.

    «После смерти отца я думал бросить футбол. К тому моменту я уже потерял мать. Я даже думал о таком безумии, как самоубийство. Дважды хотел покончить с собой. Мне было очень тяжело. Несколько месяцев не мог прийти в себя, ведь я остался один.

    Но затем я понял, что мои родители очень сильно старались ради меня, и я не могу все бросить. У отца была мечта и я должен был исполнить ее. Он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом и дебютировал в чемпионате Аргентины. Игра за «Ривер Плейт» помогла мне справиться с тем периодом», – заявил футболист.

    • Мать аргентинца умерла, когда ему было 6 лет, а смерть отца он застал в 15.
    • «Зенит» купил 24-летнего футболиста в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • Из-за травмы Маммана не выходил на поле с 6 октября.

    Источник: Ole

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