Защитник «Зенита» Маммана: «После смерти отца думал бросить футбол и дважды хотел покончить с собой»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о своих переживаниях после смерти отца.

«После смерти отца я думал бросить футбол. К тому моменту я уже потерял мать. Я даже думал о таком безумии, как самоубийство. Дважды хотел покончить с собой. Мне было очень тяжело. Несколько месяцев не мог прийти в себя, ведь я остался один.

Но затем я понял, что мои родители очень сильно старались ради меня, и я не могу все бросить. У отца была мечта и я должен был исполнить ее. Он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом и дебютировал в чемпионате Аргентины. Игра за «Ривер Плейт» помогла мне справиться с тем периодом», – заявил футболист.