Bild: экс-футболист «Тоттенхэма» Бенталеб получил предложение из России

Футболист «Шальке 04» Набиль Бенталеб может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Об этом сообщает Sport Bild.

Согласно источнику, алжирский полузащитник, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», получил предложения из Китая, Саудовской Аравии и России.

Впрочем, англичане довольны выступлением игрока и готовы выкупить его контракт, однако, хотят оформить сделку на своих условиях. «Шальке», в свою очередь, намерен выручить с продажи полузащитника не менее 10 миллионов евро, что не устраивает команду из АПЛ.

25-летний Бенталеб перебрался в «Ньюкасл» 21 января 2020 года.

За это время он провел шесть матчей и получил четыре желтых карточки.

Ранее он выступал за лондонский «Тоттенхэм».