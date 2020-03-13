Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Bild: экс-футболист «Тоттенхэма» Бенталеб получил предложение из России

    Футболист «Шальке 04» Набиль Бенталеб может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Об этом сообщает Sport Bild.

    Согласно источнику, алжирский полузащитник, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», получил предложения из Китая, Саудовской Аравии и России.

    Впрочем, англичане довольны выступлением игрока и готовы выкупить его контракт, однако, хотят оформить сделку на своих условиях. «Шальке», в свою очередь, намерен выручить с продажи полузащитника не менее 10 миллионов евро, что не устраивает команду из АПЛ.

    • 25-летний Бенталеб перебрался в «Ньюкасл» 21 января 2020 года.
    • За это время он провел шесть матчей и получил четыре желтых карточки.
    • Ранее он выступал за лондонский «Тоттенхэм».

    text 13 Мар 2020 в 9:34 PDT

    Источник: Sport Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1401

      Boeung777 20 минут назад

      Да, видимо, совсем уже не о чем писать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76166
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru