Отец Неймара: «Сын счастлив в «ПСЖ» и не думает об уходе»

Неймар да Силва, отец нападающего «ПСЖ» Неймара, заверил болельщиков, что бразилец не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Ранее сообщалось, что форвард готов принять предложение «Барселоны» о возвращении в летнее межсезонье.

«Я могу сказать вам лишь одно: Неймар сам отвечает за свою карьеру. Мы лишь работаем по административным вопросам, решаем условия его контракта и прочее.

Вижу, что сын счастлив в «ПСЖ». Он рад, что они пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов и не думает об уходе», – сказал отец игрока в своем инстаграме.