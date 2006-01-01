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    Отец Неймара: «Сын счастлив в «ПСЖ» и не думает об уходе»

    Неймар да Силва, отец нападающего «ПСЖ» Неймара, заверил болельщиков, что бразилец не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

    Ранее сообщалось, что форвард готов принять предложение «Барселоны» о возвращении в летнее межсезонье.

    «Я могу сказать вам лишь одно: Неймар сам отвечает за свою карьеру. Мы лишь работаем по административным вопросам, решаем условия его контракта и прочее.

    Вижу, что сын счастлив в «ПСЖ». Он рад, что они пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов и не думает об уходе», – сказал отец игрока в своем инстаграме.

    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма сделки составила 222 млн евро.
    • В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.
    • По слухам, капитан «Барселоны» Лионель Месси лично попросил руководство организовать возвращение бразильца.

    Источник: Инстаграм отца Неймара

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