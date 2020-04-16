Отец Неймара: «Сын счастлив в «ПСЖ» и не думает об уходе»

Неймар да Силва, отец нападающего «ПСЖ» Неймара, заверил болельщиков, что бразилец не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
Ранее сообщалось, что форвард готов принять предложение «Барселоны» о возвращении в летнее межсезонье.
«Я могу сказать вам лишь одно: Неймар сам отвечает за свою карьеру. Мы лишь работаем по административным вопросам, решаем условия его контракта и прочее.
Вижу, что сын счастлив в «ПСЖ». Он рад, что они пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов и не думает об уходе», – сказал отец игрока в своем инстаграме.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма сделки составила 222 млн евро.
- В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.
- По слухам, капитан «Барселоны» Лионель Месси лично попросил руководство организовать возвращение бразильца.
Источник: Инстаграм отца Неймара