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    Алекперов, Абрамович вошли в топ-десять богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Федун, Галицкий – в 30-ке

    Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России за 2019 год. В первой десятке оказался совладелец «Спартака» Вагит Алекперов (состояние – 15,2 миллиарда долларов) и владелец «Челси» Роман Абрамович (11,3 миллиарда).

    Совладелец «Спартака» Леонид Федун занял 20-е место (6,3 миллиарда), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий – 29-й (3,4 миллиарда). Президент РФС Александр Дюков расположился на 184-й строчке (500 миллионов).

    • Федун предупредил, что после пандемии коронавируса в футболе произойдет снижение стоимости трансферов и сумм зарплат.
    • Он же из-за падения нефтяных котировок в марте потерял сотни миллионов.
    • По мнению Федуна, нельзя досрочно завершать чемпионаты, которые сейчас прерваны из-за пандемии.

    Источник: Forbes

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3067

      InterMilLano1908 46 минут назад

      Видимо у Гинера дела вообще плохи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +445

      elessar arnor > InterMilLano1908 18 минут назад

      у Леонырыча нет 1млр, только что прочёл, а за годы кризиса, плюс лишился активов на Украине, уменьшилось его состояние

      сольют Фернандеса, Влашича, Чалова (хоть кому-то) и будут жить дальше

      0
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      Рейтинг: +3504

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Интересно !!!!
      Частный капитал , тут всё понятно, но Дюков ГОСУДАРСТВЕННЫЙ служащий, откуда эти 500 миллионов ??? На зарплату живёт ???

      3
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      Рейтинг: +1008

      Aston > Alekxei Z. 2 часа назад

      От бомжатни)))заработал,наверное)))

      3
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      Рейтинг: +16168

      DOCTOR PENALTY > Alekxei Z. 1 час назад

      До пандемии в России было 140 млн человек, но так никто ни х** и не понял: ОТКУДА? )))

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