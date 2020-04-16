Алекперов, Абрамович вошли в топ-десять богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Федун, Галицкий – в 30-ке

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России за 2019 год. В первой десятке оказался совладелец «Спартака» Вагит Алекперов (состояние – 15,2 миллиарда долларов) и владелец «Челси» Роман Абрамович (11,3 миллиарда).

Совладелец «Спартака» Леонид Федун занял 20-е место (6,3 миллиарда), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий – 29-й (3,4 миллиарда). Президент РФС Александр Дюков расположился на 184-й строчке (500 миллионов).