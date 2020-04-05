Федун: «УЕФА нельзя прерывать чемпионаты. Клубы могут потерять гигантские деньги»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение возможном досрочном завершении чемпионата России.

– Леонид Арнольдович, вы уже предлагали подвести черту под прерванным чемпионатом России и вручить все медали по состоянию на данный момент. Но ваше предложение не прошло…

– От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионаты, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.

А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них.

Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.

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