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  • Федун: «УЕФА нельзя прерывать чемпионаты. Клубы могут потерять гигантские деньги»

Федун: «УЕФА нельзя прерывать чемпионаты. Клубы могут потерять гигантские деньги»

5 апреля 2020, 20:50
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение возможном досрочном завершении чемпионата России.

– Леонид Арнольдович, вы уже предлагали подвести черту под прерванным чемпионатом России и вручить все медали по состоянию на данный момент. Но ваше предложение не прошло…

– От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионаты, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.

А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них.

  • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.

«Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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МЯСО87
1586109873
Вот и все что нужно знать о доходах наших клубов
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vka1970
1586118322
Ларчик просто открывался.У нас уже очень давно нет ни какой прибыли от футбола. Хотя нет.Манекены в Питере за себя и за того парня платят.Не зря же тролли с северной столицы рассказывали нам какой прибыльный у них клуб.На словах. А бакланы всё это могут подтвердить.
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