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    Федун: «УЕФА нельзя прерывать чемпионаты. Клубы могут потерять гигантские деньги»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение возможном досрочном завершении чемпионата России.

    – Леонид Арнольдович, вы уже предлагали подвести черту под прерванным чемпионатом России и вручить все медали по состоянию на данный момент. Но ваше предложение не прошло…

    – От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионаты, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.

    А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них.

    • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.

    «Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2777

      Борат 30 минут назад

      федун хотел заканчивать, чтобы рылы в пердиве не оказались !
      очкует, что как начнут его свинарню драть и прямая дорога в фнл !
      гыгыгыгы

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      Рейтинг: +1533

      МЯСО87 55 минут назад

      Вот и все что нужно знать о доходах наших клубов

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