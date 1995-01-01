Федун: «УЕФА нельзя прерывать чемпионаты. Клубы могут потерять гигантские деньги»

федун хотел заканчивать, чтобы рылы в пердиве не оказались !
очкует, что как начнут его свинарню драть и прямая дорога в фнл !
гыгыгыгы
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение возможном досрочном завершении чемпионата России.
– Леонид Арнольдович, вы уже предлагали подвести черту под прерванным чемпионатом России и вручить все медали по состоянию на данный момент. Но ваше предложение не прошло…
– От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионаты, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги.
А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них.
- Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.
«Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения