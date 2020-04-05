«Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

Владелец «Спартака» Леонид Федун празднует день рождения. Его поздравила пресс-служба клуба.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года.

От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!» – сказано в поздравлении.