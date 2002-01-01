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    «Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

    Владелец «Спартака» Леонид Федун празднует день рождения. Его поздравила пресс-служба клуба.

    «Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года.

    От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!» – сказано в поздравлении.

    • Федун владеет клубом с 2003 года.
    • При нем команда один раз взяла РПЛ.
    • Сейчас «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      New Life 18 минут назад

      Федуну успехов и не хворать, до группы риска один год остался, но через год вируса уже не будет, а Спартак будет чемпионом.

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