«Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

Владелец «Спартака» Леонид Федун празднует день рождения. Его поздравила пресс-служба клуба.
«Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года.
От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!» – сказано в поздравлении.
- Федун владеет клубом с 2003 года.
- При нем команда один раз взяла РПЛ.
- Сейчас «Спартак» в таблице идет восьмым.
Источник: твиттер «Спартака»