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  • «Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

«Новых больших побед любимой команды!». «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

5 апреля 2020, 11:34
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун празднует день рождения. Его поздравила пресс-служба клуба.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года.

От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!» – сказано в поздравлении.

  • Федун владеет клубом с 2003 года.
  • При нем команда один раз взяла РПЛ.
  • Сейчас «Спартак» в таблице идет восьмым.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
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New Life
1586078945
Федуну успехов и не хворать, до группы риска один год остался, но через год вируса уже не будет, а Спартак будет чемпионом.
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Axe111
1586087738
Каких еще новых?!?!??! И каких вообще побед лол
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zigbert
1586094142
С Днем рождения Леонид! Здоровья и успехов во всем!!!
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serhio80
1586100886
Леонида Арнольдовича с днем рождения!
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Граф2019
1586156335
О! такой же баран как и я, и два моих внука!!!
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