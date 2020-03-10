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    Forbes: Федун потерял более 900 миллионов из-за падения нефтяных котировок

    Владелец «Спартака» Леонид Федун понес миллионные потери на фоне падения курса рубля и нефтяных котировок. Как пишет Forbes, убыток футбольного функционера составил 904 миллиона долларов.

    Состояние Федуна сейчас оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Потери понес и совладелец «Спартака» Вагит Алекперов (убыток – 2,1 миллиарда долларов).

    • Падение цен на нефть случилось из-за того, что страны ОПЕК не стали уменьшать добычу.
    • Федун предупредил, что кризис повлияет на «Спартак».
    • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

    Источник: Forbes

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    10.03.2020 23:44
    Комментарии58
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    • ...
      Рейтинг: +173

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 7 часов назад

      Отобьет на мазуте и прибыль ещё наварит. Правда Спартак убыточный проект. Пора от этого неликвида избавляться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4733

      Владислав Vlad 11 часов назад

      Все, кто не равнодушен к Леониду Федуну, давайте скинемся ему. Человек потерял огромные деньги.
      Киви - +7 902 782 3............. )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet 13 часов назад

      мясные сми уже это назвали главной причиной проигрыша накануне, все что угодно даже летающие тарелки но только не сила соперников.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > gosproektikabinet 7 часов назад

      кто?ты за базаром то следи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +604

      juvseriy 15 часов назад

      Как заработал так и потерял

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Алексей новый 15 часов назад

      Лучше бы оба обанкротились и перестали грабить страну.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Алексей новый 11 часов назад

      это правильно!все такие,кто на дармовщинку живет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 16 часов назад

      Беда. Так и на судей мазутного бобла не хватит. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Литейный4 16 часов назад

      надо же !сутками сидеть и гадить!таков удел питерских недо!тебе милляр наверное платит двойную ставку!как дурачку и как эксперту липовому гы гы гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > sssrspartak 16 часов назад

      Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > Литейный4 15 часов назад

      Какими всё время хлебами ты всех попрекаешь - ты же дерьмо жрешь , раз от тебя так воняет .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > sssrspartak 14 часов назад

      нравится человеку когда его ху.ями кроют....новая форма мазахизма и критинизма

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 14 часов назад

      это кто у нас тут заговорил про чужой хлеб...ути мой маленький

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > sssrspartak 13 часов назад

      а че ему еще делать, из школы выгнали, домой тоже, пока мать его ибут, нельзя, курить начнут в окне, тогда можно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Литейный4 11 часов назад

      на дармовщинку у вас и уксус сладкий!я и смотрю вы какие то не такие!непохожие на людей!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > sssrspartak 10 часов назад

      так эти немытые 3.14дары, наподобие этого литейного, его сестры бората и прочего дерьма - им же за радость уроки прогулять, да тут вонь устроить)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > Klaido 10 часов назад

      дырявый, спрячься под шконку !
      гыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 9 часов назад

      о, тебе, 3.14дарасику сделали паузу? так тебе, пассивному, слова никто не давал))) изыди, немытый гомик...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Борат 7 часов назад

      парень!не будь конченым!совсем!брось ты это дело! кого ты превращаешься?шутки шутками но не надо же до такой степени опускаться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > Persona_non_Grata 7 часов назад

      СD молча и не DVD меня! Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > Литейный4 6 часов назад

      ты все же конченый на все сто!как и твои клоны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1293

      Mister_Tomsk 18 часов назад

      А вы зря ржоте товарищи! Сейчас, цены так полезут в верх, на все, на технику, на жратву, на бензин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29422

      ROSTOV SUPER 23 часа назад

      Давайте скинемся на хлебушек страдальцу !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3660

      Рубинище > ROSTOV SUPER 21 час назад

      Скинемся и нас не спросят, топливо когда вырастит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1203

      B.G. 23 часа назад

      федун потерял......аж слух режет! почему не пишут про то как наш народ каждый божий день теряет?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      mopecekca > B.G. 16 часов назад

      а кому это интересно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1203

      B.G. > mopecekca 1 час назад

      к сожалению ты прав!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      Rus9I 11 марта, 00:37

      Вообще не горячо не холодно! Это не мои деньги, какой смысл смотреть в чужой карман!

      4
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      Рейтинг: +1804

      solodealer > Rus9I 11 марта, 00:44

      )))))
      не твои...А МОГЛИ БЫ БЫТЬ - НАШИМИ ОБЩИМИ)))
      А где твои? За стойкой макдональдса? На конвейере автосборочного завода? В метле дворника?
      МЫ УЖЕ ДАЖЕ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ, ЧТО " У НАС В СТРАНЕ ВСЁ ЕСТЬ", А У НАС ЭТОГО НИЧЕГО НЕТ...(((

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      Рейтинг: +779

      Rus9I > solodealer 11 марта, 00:48

      А кто тебе мешает пойти и заработать?)
      Я работаю/зарабатываю/мне хватает. И мне абсолютно насрать, сколько зарабатываю эти люди. Да и что значит нашими общими? Ты добыл эту нефть? То что ты живешь в России, не значит что это все твое!

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      Рейтинг: +1203

      B.G. > solodealer 23 часа назад

      +++++++++++++++++++++++ умница
      !

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