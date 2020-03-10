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  • Forbes: Федун потерял более 900 миллионов из-за падения нефтяных котировок

Forbes: Федун потерял более 900 миллионов из-за падения нефтяных котировок

10 марта 2020, 23:44
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун понес миллионные потери на фоне падения курса рубля и нефтяных котировок. Как пишет Forbes, убыток футбольного функционера составил 904 миллиона долларов.

Состояние Федуна сейчас оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Потери понес и совладелец «Спартака» Вагит Алекперов (убыток – 2,1 миллиарда долларов).

  • Падение цен на нефть случилось из-за того, что страны ОПЕК не стали уменьшать добычу.
  • Федун предупредил, что кризис повлияет на «Спартак».
  • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (22)
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zatonn
1583873503
Вот по этому поводу надо точно траур объявить, и непременно скинуться, помочь бедствующему, кто чем может))
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DeStar
1583873642
" Падение цен на нефть случилось из-за того, что страны ОПЕК не стали уменьшать добычу." , насколько я понял, из-за того ,что россия их решила не поддерживать и не снижать также объемы, причем россии предлагали снизить на объём в 2 раза меньший нежели снизили бы остальные, я не секу в политике и так далее) просто не из-за этого упали цены, а из-за "ответки" саудитов, они не только не сократили, но и решили нарастить.
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Hektor 84
1583873877
Я думаю там припасено на много поколений вперед. И то что он потерял это капля в море.
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x-x-x-x-x
1583876062
мдааа перспективный менеджер завалил нефть и рубль и довольно сидит наверное ведь то что ему течет не уменьшилось полюбому. я про Сечина
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Rus9I
1583876221
Вообще не горячо не холодно! Это не мои деньги, какой смысл смотреть в чужой карман!
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B.G.
1583879160
федун потерял......аж слух режет! почему не пишут про то как наш народ каждый божий день теряет?
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ROSTOV SUPER
1583879758
Давайте скинемся на хлебушек страдальцу !
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Mister_Tomsk
1583897513
А вы зря ржоте товарищи! Сейчас, цены так полезут в верх, на все, на технику, на жратву, на бензин.
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juvseriy
1583906515
Как заработал так и потерял
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Владислав Vlad
1583922665
Все, кто не равнодушен к Леониду Федуну, давайте скинемся ему. Человек потерял огромные деньги. Киви - +7 902 782 3............. )))))
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