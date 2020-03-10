Forbes: Федун потерял более 900 миллионов из-за падения нефтяных котировок

Владелец «Спартака» Леонид Федун понес миллионные потери на фоне падения курса рубля и нефтяных котировок. Как пишет Forbes, убыток футбольного функционера составил 904 миллиона долларов.
Состояние Федуна сейчас оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Потери понес и совладелец «Спартака» Вагит Алекперов (убыток – 2,1 миллиарда долларов).
- Падение цен на нефть случилось из-за того, что страны ОПЕК не стали уменьшать добычу.
- Федун предупредил, что кризис повлияет на «Спартак».
- Москвичи в РПЛ идут десятыми.
Источник: Forbes