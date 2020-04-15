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    Игроки «Атлетика» согласились на понижение зарплаты

    «Атлетик» сообщил о понижении зарплаты футболистов. Это поможет клубу преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

    В соглашении между игроками и клубом предусмотрены понижения и на случай досрочного завершения сезона – при таком развитии событий футболисты потеряют еще 17 процентов зарплаты. Понижение на шесть процентов будет, если сезон будут доигрывать без зрителей.

    • «Атлетик» в Примере идет десятым.
    • В Испании заражены коронавирусом более 180000 человек.
    • По всему миру от инфекции умерло более 134000 человек.

    Источник: официальный сайт «Атлетика»

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