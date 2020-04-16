Игроки «Атлетика» согласились на понижение зарплаты

«Атлетик» сообщил о понижении зарплаты футболистов. Это поможет клубу преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.
В соглашении между игроками и клубом предусмотрены понижения и на случай досрочного завершения сезона – при таком развитии событий футболисты потеряют еще 17 процентов зарплаты. Понижение на шесть процентов будет, если сезон будут доигрывать без зрителей.
- «Атлетик» в Примере идет десятым.
- В Испании заражены коронавирусом более 180000 человек.
- По всему миру от инфекции умерло более 134000 человек.
Источник: официальный сайт «Атлетика»